Kalendarz makro - Czy inflacja CPI zaskoczy?

Dzisiaj z pewnością kluczowym wydarzeniem dnia jest publikacja inflacji CPI o godzinie 14:30 CET, która może zdeterminować wielkość obniżki ze strony Fed. Rynek jest w 100% pewny, że obniżka ze strony Fed będzie miała miejsce w przyszłym tygodniu, ale obecnie zastanawia się nad jej skalą. Jeśli CPI zaskoczy mniejszym odczytem jak PPI, szanse na cięcie o 50 punktów bazowych będą bardzo duże, gdyż obecne ryzyko związane z rynkiem pracy gwarantuje obniżkę, ale ryzyko inflacyjne obniżało ich perspektywy. Jeśli problem nadmiernej inflacji zniknie, otworzy się droga do tego, aby Fed nadgonił stracony czas. Dzisiaj poznaliśmy już dane dotyczące inflacji PPI w Japonii, która wypadła mniej więcej z oczekiwaniami. Warto również pamiętać, że mamy dzisiaj decyzję EBC, ale nie przyniesie ona niespodzianek i stopy powinny być utrzymane na niezmienionym poziomie, podobnie jak w lipcu. Ważna będzie jednak komunikacja Lagarde w trakcie konferencji prasowej. Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Kalendarz: 13:00 Turcja - Stopy procentowe (prognoza: 41%; poprzednio: 43%) 14:15 EMU - Stopa depozytowa (prognoza: 2,0%; poprzednio: 2,0%) 14:30 USA - Inflacja CPI za sierpień (prognoza: 2,9% r/r; poprzednio: 2,7% r/r) 14:30 USA - Inflacja CPI za sierpień miesięczna (prognoza: 0,3% m/m; poprzednio: 0,2% m/m) 14:30 USA - Inflacja CPI za sierpień bazowa (prognoza: 3,1% r/r; poprzednio: 3,1% r/r) 14:30 USA - Inflacja CPI bazowa miesięcznie (prognoza: 0,3% m/m; poprzednio: 0,3% m/m) 14:30 USA - Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (prognoza: 234 tys.; poprzednio: 237 tys.) 14:45 EMU - Konferencja prasowa po decyzji EBC 16:30 USA - Zmiana zapasów gazu (prognoza: 69 bcf; poprednio: 55 bcf)

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.