Kalendarz makro - Czy inflacja z EMU zmieni zdanie EBC?

Dzisiejszy kalendarz przyniesie nam kilka ciekawych odczytów. Na początku będzie to inflacja ze Szwajcarii, ale zdecydowanie ważniejsze będą dane dotyczące inflacji ze strefy euro. Warto podkreślić, że będą to wstępne dane za maj. Kolejny punkt kalendarza warty uwagi to publikacja danych z USA, przede wszystkim tych z rynku pracy.

Dzisiejszy kalendarz:

08:30, Szwajcaria - dane o inflacji za maj:

Wskaźnik CPI: prognoza -0,1% r/r; poprzednio 0,0% r/r;

Wskaźnik CPI: prognoza 0,1% m/m; poprzednio 0,0% m/m;

11:00, Strefa Euro - dane o inflacji za maj:

Wskaźnik CPI: prognoza 2,0% r/r; poprzednio 2,2% r/r;

Wskaźnik CPI: poprzednio 0,6% m/m;

Bazowy wskaźnik CPI: poprzednio 1,0% m/m;

Bazowy wskaźnik CPI: prognoza 2,4% r/r; poprzednio 2,7% r/r;

11:00, Strefa Euro - dane z rynku pracy za kwiecień:

Stopa bezrobocia: prognoza 6,2%; poprzednio 6,2%;

16:00, Stany Zjednoczone - Zamówienia aktywów trwałych z wyłączeniem produktów sektora obronnego za kwiecień:

prognoza -7,5% m/m; poprzednio -7,5% m/m;

16:00, Stany Zjednoczone - Zamówienia aktywów trwałych, bazowe, za kwiecień:

Dobra trwałego użytku, z wyłączeniem wydatków na transport: poprzednio 0,2% m/m;

16:00, Stany Zjednoczone - Zamówienia fabryk za kwiecień:

prognoza -3,1% m/m; poprzednio 3,4% m/m;

16:00, Stany Zjednoczone - Zamówienia fabryk, z wyłączeniem transportu za kwiecień:

prognoza 0,2% m/m; poprzednio -0,4% m/m;

16:00, Stany Zjednoczone - Badanie ofert pracy i rotacji pracowników (JOLTS) - USA za kwiecień:

prognoza 7,110M; poprzednio 7,192M;

16:00, Stany Zjednoczone - Całkowita sprzedaż pojazdów za maj:

prognoza 16,00M; poprzednio 17,27M;

18:00, Strefa Euro - Przemówienie prezes EBC, Lagarde

22:30, Stany Zjednoczone - raport EIA: