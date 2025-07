Solana - Analiza techniczna (24.07.2025)

Notowania Solany przekroczyły w ostatnim czasie kluczowy opór przy poziomie 180.00. Patrząc techniczne na interwał D1, wspomniana strefa wynika z klasycznej analizy technicznej - jest to miejsce, gdzie w przeszłości wielokrotnie obserwowaliśmy reakcje cenowe, zarówno z jednej, jak i drugiej storny. Dzisiejsza sesja rozpoczęła się od spadków, niemniej cały ruch w dół został wymazany, przez co na świeca D1 ma kształt doji. Utrzymanie wsparcia przy wspomnianym poziomie 180.00 może prowadzić do rozwinięcia ruchu wzrostowego nawet w kierunku poziomu 260.00 gdzie wypadają maksima ze stycznia tego roku. Z drugiej storny, gdyby cena w najbliższych dniach spadła poniżej poziomu 180.00, niewykluczone byłoby rozwinięcie przeceny w kierunku dołków przy 128.00.

SOLANA interwał D1. Źródło: xStation5