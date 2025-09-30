Kalendarz makro - Pracowity dzień w Europie

Dzisiaj ostatni dzień kwartału, dlatego czeka nas potencjalnie sporo zmienności. Dodatkowo ostatni dzień miesiąca to również w dużej mierze wstępne publikacje za ten miesiąc, dlatego czeka nas sporo odczytów makroekonomicznych. Bardzo dużo danych poznamy dzisiaj z krajów europejskich, choć po południu oznamy również dane z USA. Co ciekawe, nie jest wykluczone, że będą to jedne z ostatnich danych w USA w ostatnim czasie, wobec dużego ryzyka zamknięcia prac rządu, co potencjalnie oznacza, że w najbliższy piątek nie poznamy raportu NFP z rynku pracy.
Dzisiaj poznaliśmy już dane dotyczące produkcji przemysłowej w Japonii oraz sprzedaż detaliczną. Oba te odczyty pokazują sporą słabość, co raczej nie wspiera podwyżki stóp procentowych ze strony BoJ, choć same minutes z wrześniowego posiedzenia wskazują, że jest spora grupa jastrzębi, która chciałby nawet większej ilości podwyżek do stopy neutralnej.
W trakcie sesji azjatyckiej opublikowano również sporo danych z Chin w postaci indeksów PMI. Dane w większości przypadków wypadły lepiej, co pokazuje wyraźnie pozytywny wpływ działań stymulujących na gospodarkę. Jedynie PMI przemysłowy dla dużychs półek pozostaje minimalnie poniżej 50 punktów.
RBA utrzymuje stopy procentowe zgodnie z oczekiwaniami na poziomie 3,6%. AUDUSD kontynuuje silne wzrosty z ostatnich sesji. RBA w komunikacie wskazuje, że rośnie ryzyko związane z podwyższoną inflacją, a sytuacja gospodarcza jest całkiem solidna.
Dzisiejszy kalendarz:
- 08:00 UK - Finalny odczyt PKB za Q2 (prognoza: 1,2% r/r; poprzednio: 1,3% r/r)
- 08:00 Niemcy - Sprzedaż detaliczna za sierpień s.a (prognoza: 0,5% m/m; poprzednio: -1,5% m/m)
- 08:45 Francja - Inflacja CPI za wrzesień (prognoza: 1,3% r/r; poprzednio: 0,9% r/r)
- 09:00 Szwajcaria - Barometr ekonomiczny KOF za wrzesień (prognoza 97,1; poprzednio: 97,4)
- 09:55 Niemcy - Stopa bezrobocia za wrzesień (prognoza: 6,3%; poprzednio: 6,3%)
- 10:00 Polska - Inflacja CPI za wrzesień (prognoza: 3,0% r/r; poprzednio: 2,9% r/r)
- 11:30 EMU - Wystąpienie szefowej EBC, Christine Lagarde
- 14:00 Niemcy - Inflacja CPI za wrzesień (prognoza: 2,3% r/r; poprzednio: 2,2% r/r)
- 15:00 USA - Indeks cen nieruchomości za lipiec (prognoza: 0,0% m/m; poprzednio: -0,2% m/m)
- 15:45 USA - Indeks Chicago PMI (prognoza: 43,1; poprzednio: 41,5)
- 16:00 USA - Indeks zaufania konsumentów Conference Board za wrzesień (prognoza: 96; poprzednio: 97,4)
