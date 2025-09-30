Kalendarz makro - Pracowity dzień w Europie

Dzisiaj ostatni dzień kwartału, dlatego czeka nas potencjalnie sporo zmienności. Dodatkowo ostatni dzień miesiąca to również w dużej mierze wstępne publikacje za ten miesiąc, dlatego czeka nas sporo odczytów makroekonomicznych. Bardzo dużo danych poznamy dzisiaj z krajów europejskich, choć po południu oznamy również dane z USA. Co ciekawe, nie jest wykluczone, że będą to jedne z ostatnich danych w USA w ostatnim czasie, wobec dużego ryzyka zamknięcia prac rządu, co potencjalnie oznacza, że w najbliższy piątek nie poznamy raportu NFP z rynku pracy.

Dzisiaj poznaliśmy już dane dotyczące produkcji przemysłowej w Japonii oraz sprzedaż detaliczną. Oba te odczyty pokazują sporą słabość, co raczej nie wspiera podwyżki stóp procentowych ze strony BoJ, choć same minutes z wrześniowego posiedzenia wskazują, że jest spora grupa jastrzębi, która chciałby nawet większej ilości podwyżek do stopy neutralnej.

W trakcie sesji azjatyckiej opublikowano również sporo danych z Chin w postaci indeksów PMI. Dane w większości przypadków wypadły lepiej, co pokazuje wyraźnie pozytywny wpływ działań stymulujących na gospodarkę. Jedynie PMI przemysłowy dla dużychs półek pozostaje minimalnie poniżej 50 punktów.

RBA utrzymuje stopy procentowe zgodnie z oczekiwaniami na poziomie 3,6%. AUDUSD kontynuuje silne wzrosty z ostatnich sesji. RBA w komunikacie wskazuje, że rośnie ryzyko związane z podwyższoną inflacją, a sytuacja gospodarcza jest całkiem solidna.

Dzisiejszy kalendarz: