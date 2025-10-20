Kalendarz makro - Spokojny początek ciekawego tygodnia

Najważniejsze wnioski Poznaliśmy mieszane dane z Chin dotyczące inwestycji w środki trwałe i PKB

Mało rozbudowany kalendarz na poniedziałek

Rozbudowana ilość publikacji w tygodniu z inflacją CPI z USA na czele oraz publikacjami wyników dużych amerykańskich spółek

Dzisiejszy kalendarz nie jest mocno rozbudowany i większość kluczowych danych poznaliśmy w trakcie sesji azjatyckiej. Dane z Chin okazały się być mieszane - roczne PKB wypada z najniższą dynamiką w tym roku, choć jednocześnie produkcja przemysłowa rośnie mocniej od oczekiwań. Inwestycje zaliczają jednak bardzo mocne spadki. Ten tydzień będzie ekstremalnie ciekawy, ponieważ wielkimi krokami zbliżamy się do decyzji Fed. Co ważne, w najbliższy piątek poznamy dane o inflacji CPI z USA, które są nieco spóźnione, ale dadzą szerszy obraz sytuacji w USA. Niemniej w tym tygodniu poznamy wiele kluczowych publikacji ze strony amerykańskich gigantów takich jak Netflix, Tesla, Amazon, IBM czy Intel. Dzisiejszy kalendarz: 08:00 Niemcy - Inflacja PPI (prognoza: -1,6% r/r; poprzednio: -2,2% r/r) 10:00 Polska - Inflacja PPI (prognoza: -1,0% r/r; poprzednio: -1,2% r/r) 10:00 Polska - Produkcja przemysłowa (poprzednio: 0,7% r/r) 10:00 Polska - Płace (prognoza: 7,5% r/r; poprzednio: 7,1% r/r) 10:00 Polska - Zatrudnienie (prognoza: -0,8% r/r; poprzednio: -0,8% r/r) 10:00 Strefa euro - Rachunek bieżący (prognoza: 22,5 mld EUR; poprzednio: 27,7 mld EUR) 14:30 Kanada - Inflacja PPI (poprzednio: 4,5% r/r)

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.