Podsumowanie Dnia: Pokojowy przełom coraz bliżej? Fala optymizmu zalewa rynki

📈 Giełda Dzisiejsza sesja przebiegała pod znakiem wyraźnej poprawy globalnego sentymentu inwestycyjnego, napędzanego dyskontowaniem scenariusza deeskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz potencjalnego porozumienia pomiędzy USA i Iranem.

Z uwagi na święto w USA rynek kasowy na Wall Street pozostawał zamknięty, jednak kontrakty terminowe były aktywnie handlowane i bardzo wyraźnie wskazywały kierunek nastrojów.

Kontrakty futures na S&P 500 rosły o około 1%, natomiast Nasdaq 100 zyskiwał ponad 1,3%, co pokazuje powrót apetytu na ryzyko oraz wyraźne odejście od defensywnego pozycjonowania obserwowanego jeszcze kilka dni temu.

Wyraźne wzrosty obserwowaliśmy dziś również na europejskich parkietach, gdzie rynki Starego Kontynentu bardzo mocno reagowały na poprawę geopolitycznego sentymentu: CAC 40 zyskał ponad 1,7%, DAX wzrósł o ponad 2%, IBEX 35 zyskał ponad 2,2%, Euro Stoxx 50 zakończył dzień blisko 1,9% wyżej.

Dzisiejsza sesja pokazała przede wszystkim jedno. Rynki finansowe bardzo mocno wierzą w możliwość ograniczenia napięć geopolitycznych na Bliskim Wschodzie, choć otwarte pozostaje pytanie, czy inwestorzy nie zaczęli zbyt szybko wyceniać pełnego sukcesu negocjacji, które wciąż pozostają niezwykle delikatne politycznie. 🌍 Geopolityka Największym katalizatorem dzisiejszych ruchów były kolejne doniesienia dotyczące negocjacji pokojowych, w tym wypowiedź Sekretarza Stanu USA Marco Rubio, który stwierdził, że rozmowy z Teheranem są ukończone w około 90–95%, a ramy potencjalnego porozumienia stają się coraz bardziej spójne.

Optymistycznie wypowiadał się również Donald Trump, podkreślając, że rozmowy przebiegają w „bardzo dobrej atmosferze”.

Według źródeł zbliżonych do Białego Domu strony są relatywnie blisko podpisania obszernego memorandum dotyczącego dalszej współpracy i stabilizacji regionu, przy czym część najbardziej problematycznych kwestii ma zostać odłożona na późniejszy etap negocjacji.

Coraz częściej pojawiają się także informacje o możliwym zaangażowaniu Chin jako gwaranta przyszłego porozumienia, gdzie Pekin miałby pełnić rolę stabilizatora oraz strony nadzorującej przestrzeganie ustalonych warunków.

Inwestorzy coraz odważniej zaczynają dyskontować scenariusz stopniowej normalizacji sytuacji geopolitycznej oraz częściowego przywracania płynności handlu przez cieśninę Ormuz, która pozostaje jednym z kluczowych punktów globalnego transportu ropy.

Według doniesień agencji Nikkei, powołującej się na bliskowschodnie źródło dyplomatyczne, USA i Iran omawiają plan zakładający otwarcie cieśniny Ormuz około 30 dni po osiągnięciu porozumienia kończącego działania wojenne.

Sytuację komplikują jednak doniesienia portalu Axios – wysoki rangą urzędnik USA zasugerował, że administracja Trumpa poprze eskalację działań Izraela przeciwko Hezbollahowi, co może stanowić istotny czynnik ryzyka dla trwającego procesu pokojowego. 🛢️ Surowce i Metale Szlachetne Rynek surowcowy bardzo mocno reagował na napływające informacje – Ropa Brent znalazła się pod silną presją podaży i momentami traciła nawet około 7%, schodząc w okolice 93–94 USD za baryłkę, ze względu na wycenianie scenariusza częściowej normalizacji sytuacji wokół cieśniny Ormuz oraz potencjalnego odbudowania stabilności dostaw surowców energetycznych.

Pozytywny sentyment był widoczny także na rynku metali szlachetnych, gdzie Złoto (Gold) zyskiwało ponad 1%, natomiast Srebro (Silver) rosło blisko 3%, co pokazuje, że inwestorzy wyraźnie zwiększają ekspozycję na aktywa alternatywne w otoczeniu osłabiającego się dolara i poprawiającego się sentymentu risk-on. 🪙 Kryptowaluty Dobre nastroje utrzymywały się również na rynku kryptowalut, gdzie Bitcoin rósł o ponad 1,3% i zbliżał się do poziomu 78 tys. USD, natomiast Ethereum zyskiwało około 1,5%, handlując w rejonie 2140 USD.

