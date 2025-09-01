Kalendarz makroekonomiczny - Dzień z indeksami PMI

Pierwszy dzień września to nie tylko powrót do szkół, ale również nieoficjalny powrót z wakacji wielu uczestników rynków. Z drugiej strony minione wakacje były dosyć intensywne pod względem różnego rodzaju wydarzeń, głównie za sprawą Donalda Trumpa. Dzisiaj będzie nieco spokojniej, gdyż pierwszy poniedziałek września w USA to Dzień Pracy i brak sesji na Wall Street. Nie jest jednak wykluczone, że Donald Trump zabierze głos i będzie komentował decyzję sądu apelacyjnego o wskazaniu i nielegalności jego ceł wzajemnych.
Kalendarz:
08:30 Szwajcaria - Sprzedaż detaliczna (prognoza: 3,6% r/r; poprzednio: 3,8% r/r)
09:00 Polska - PMI dla przemysłu (prognoza: 46,8; poprzednio: 45,9)
09:15 Hiszpania - PMI dla przemysłu (prognoza: 52; poprzednio: 51,9)
09:30 Szwajcaria - PMI dla przemysłu (prognoza: 46,9; poprzednio: 48,8)
09:45 Francja - PMI dla przemysłu finalny (prognoza: 49,9; poprzednio: 48,2)
09:55 Niemcy - PMI dla przemysłu finalny (prognoza: 49,9; poprzednio: 49,1)
10:00 Strefa euro - PMI dla przemysłu finalny (prognoza: 50,5; poprzednio: 49,8)
10:00 Polska - PKB finalny odczyt za Q2 (prognoza: 3,4% r/r; poprzednio: 3,2% r/r)
10:00 Polska - PKB kwartalnie (prognoza: 0,8% k/k; poprzednio: 0,7% k/k)
10:30 UK - PMI dla przemysłu finalny (prognoza: 47,3; poprzednio: 48)
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.