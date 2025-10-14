Kalendarz makroekonomiczny - Zaczynamy sezon wyników!

Dane Europejskie: Europejski poranek dostarczy kluczowych danych regionalnych: brytyjskie wnioski o zasiłek i płace , a także niemiecki Indeks ZEW .

Sezon Wyników: Sezon wyników za Q3 rusza pełną parą, z raportami kluczowych instytucji finansowych, w tym JP Morgan, Goldman Sachs i Citigroup, przed otwarciem sesji.

Fed/Brak Danych: Pomimo zamknięcia prac rządu USA (pusty kalendarz makro), uwaga skupia się na wypowiedziach Fed, z przemówieniem prezesa Jerome’a Powella wieczorem.

Rozpoczynamy drugą sesję tygodnia, w którym ponownie doświadczamy zamknięcia prac amerykańskiego rządu, co powoduje, że nie poznajemy wielu ważnych odczytów makro z USA. Niemniej dzisiaj może być ciekawy dzień w kontekście amerykańskiej sesji, gdyż będziemy mogli wysłuchać wielu członków Fed, w tym Jerome Powella. Oprócz tego startuje sezon wyników na Wall Street. Sporo dzieje się również w polityce, gdzie ważą się losy wojny handlowej między Chinami oraz USA. Choć inwestorzy na Wall Street są spokojniejsi, metale szlachetne notują kolejne rekordy. Dzisiejszy kalendarz (wraz z konsensusami z S&P): 08:00 UK - Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych za wrzesień (prognoza: 10,3 tys.; poprzednio: 17,4 tys.)

08:00 UK - Stopa bezrobocia za sierpień (prognoza: 4,7%; poprzednio: 4,7%)

08:00 UK - Pensje z bonusami za sierpień w ujęciu rocznym (prognoza: 4,7%; poprzednio: 4,7%)

08:00 Niemcy - Finalna inflacja CPI za wrzesień (prognoza: 2,4% r/r; poprzednio: 2,2% r/r)

11:00 Niemcy - Indeks ZEW za październik (prognoza: -75; poprzednio: -76,4)

14:30 Kanada - Pozwolenia na budowę za sierpień (prognoza: -0,7% m/m; poprzednio: -0,1% m/m)

18:20 USA - Przemówienie Jerome Powella z Fed

19:00 USA - Przemówienie szefa BoE Baileya

21:25 USA - Przemówienie Wallera z Fed Kalendarz spółek (wszystkie przed sesją na Wall Street) JP Morgan

Goldman Sachs

Wells Fargo

Citigroup

BlackRock

J&J

Dominos Pizza

