Karuzela na L3Harris Technologies ⚔️ Blisko 13% wzrosty wymazane mimo miliardowej inwestycji rządu❓

Akcje L3Harris Technologies LXH.US ( producenta zaawansowanych systemów do celów obronnych ) podrożały o imponujące 13% na początku dzisiejszej sesji na Wall Street po ogłoszeniu planów wprowadzenia na giełdę biznesu zajmującego się rakietami w drugiej połowie 2026 roku. Ten ruch odzwierciedla rosnące zainteresowanie inwestorów sektorem zbrojeniowym, napędzane globalnymi napięciami geopolitycznymi i zwiększonym budżetem obronnym Stanów Zjednoczonych. Szczególnie istotne jest strategiczne partnerstwo z Departamentem Obrony USA, które stanowi gwarancję stabilnych zamówień oraz długoterminowego strumienia dochodów dla wydzielonej spółki. Rynek wyraźnie docenił potencjał IPO segmentu pocisków – transakcja będzie nie tylko sposobem na zoptymalizowanie struktury korporacyjnej L3Harris, ale przede wszystkim pozwoli na bezzwłoczne pozyskanie kapitału dla dynamicznie rozwijającego się obszaru technologii obronnych. Wzrost wartości akcji matek odzwierciedla przekonanie inwestorów, że segment pocisków posiada znacznie wyższy potencjał wzrostu niż pozostałe oddziały przedsiębiorstwa, a jego perspektywy są zabezpieczone stanami umów z rządem federalnym.

To jednak nie wszystko, ponieważ akcje spółki reagują również na rządową inwestycję o wartości 1 miliarda dolarów w jednostkę Missile Solutions L3Harris. Inwestycja ma stanowić przełom w strategii zbrojeniowej Stanów Zjednoczonych i jest potencjalnie jeszcze mocniejszym katalizatorem wzrostu akcji niż sama perspektywa IPO. Departament Obrony, kierując się nową strategią "Go Direct-to-Supplier", przechodzi do bezpośredniego finansowania kluczowych dostawców, co gwarantuje im stabilne, długoterminowe zamówienia na pociski Tomahawk, PAC-3, THAAD i Standard Missile. Struktura transakcji – konwertowalna akcja uprzywilejowana, która automatycznie zamieni się na akcje zwykłe podczas IPO w drugiej połowie 2026 r. – oznacza, że rząd nie tylko subsydiuje ekspansję produkcji, ale jednocześnie uczestniczy w potencjalnych zyskach z publicznego debiutu. Ten model łączy gwarancję popytu ze strony Pentagonu z możliwością przychodu z przyszłej wyceny rynkowej, co eliminuje praktycznie całe ryzyko biznesowe dla nowej spółki. Inwestycja sygnalizuje także determinację administracji Trumpa do szybkiego wzmacniania zdolności produkcyjnych przemysłu zbrojeniowego, zwłaszcza wobec napięć geopolitycznych, co tworzy scenariusz znacznej dynamiki wzrostu dla sektora obronnego w kolejnych latach.

Akcje spółki rozpoczęły handel od potężnej luki wzrostowej, która jednak jest obecnie ograniczona niemal do minimum, co może świadczyć, że powższe informacje były już przez rynek wycenione wcześniej. Ruchy te nie zmieniają jednak faktu, że akcje notowane są w trendzie wzrostowym (patrząc na wykładnicze średnie kroczące), jednak o sporej krótkoterminowej dynamice wzrostowej, która moze być ograniczana. RSI dla 14 dniowej średniej wybija obecnie stefę blisko 83 punktów.

Źródło: xStation