🔝US500 blisko ATH przed odczytem CPI z USA

Dziś wreszcie uzyskamy pewien wgląd w kondycję gospodarki USA, ponieważ mimo trwającego zamknięcia rządu zostaną opublikowane dane o inflacji za wrzesień. W ostatnich tygodniach paraliż administracji ograniczył publikację kluczowych danych ekonomicznych dla kraju.

Z powodu zamknięcia rządu główne wskaźniki gospodarcze USA nie są obecnie publikowane, jednak dane o inflacji stanowią wyjątek. Jak dotąd przerwa w działaniu rządu trwa już 24 dni, co czyni ją drugą najdłuższą w historii – po 35-dniowym zamknięciu z 2018 roku, które miało miejsce podczas pierwszej kadencji Donalda Trumpa. Tym razem nie wygląda na to, by sytuacja miała zostać szybko rozwiązana.

Choć publikacja danych o inflacji za wrzesień nie powinna napotkać większych trudności, rośnie obawa, że raporty za październik mogą być mniej wiarygodne, ponieważ urząd statystyczny wstrzymał zbieranie, przetwarzanie i publikowanie danych w trakcie zamknięcia rządu.

Oznacza to, że mogą pojawić się problemy z dokładnością danych. Gdy w 2013 roku 16-dniowy shutdown wpłynął na zbieranie danych do wskaźnika CPI, Biuro Statystyki Pracy (BLS) poinformowało, że próbka cen używana do obliczeń była mniejsza – wynosiła ok. 75% standardowej liczby obserwacji.

Czego oczekiwać po danych CPI?

Piątkowy raport CPI ma ogromne znaczenie dla inwestorów. Dane te będą jednym z nielicznych wyraźnych sygnałów na temat stanu gospodarki przed posiedzeniem w sprawie stóp procentowych i prawdopodobnie wyznaczą ton dla rynków do końca roku.

Rynki prognozują wzrost bazowego CPI (czyli wskaźnika wyłączającego bardziej zmienne komponenty – żywność i energię) o 0,3% w porównaniu z poprzednim miesiącem. W ujęciu rocznym oczekiwany jest wzrost o 3,1%, co jest zgodne z wcześniejszym odczytem, lecz wciąż znacząco powyżej celu Rezerwy Federalnej na poziomie 2%.

Jeśli chodzi o całkowity CPI, również przewiduje się jego wzrost do 3,1%. Jeśli prognoza się potwierdzi, będzie to pierwszy raz od początku roku, kiedy wskaźnik przekroczy poziom 3%, po 2,9% w poprzednim miesiącu. Jednak wpływ inflacji okazał się łagodniejszy, niż oczekiwano, prawdopodobnie dzięki połączeniu czynników takich jak spadek marż, wcześniejsze gromadzenie zapasów i przekierowanie handlu.

W tym miesiącu spodziewany jest spadek cen używanych samochodów oraz kosztów mieszkań, które w sierpniu rosły szybciej od prognoz – szczególnie w mniejszych miastach południowych – ale od tego czasu ustabilizowały się. Jednocześnie obawy budzi sektor usług, zwłaszcza czynsze, ubezpieczenia i naprawy samochodów, przy jednoczesnym spadku cen biletów lotniczych. Paradoksalnie, gdy sytuacja biznesowa się uspokoiła, a wojna handlowa (z wyjątkiem Chin) zeszła na dalszy plan, amerykańscy konsumenci zaczęli wydawać więcej na podróże, odzież, żywność i rozrywkę. Badania pokazują też większy optymizm w kwestii płac i zatrudnienia – obie te sfery znacznie się poprawiły.

Warto zwrócić uwagę również na ceny energii i żywności. We wrześniu przewiduje się możliwy wzrost cen benzyny oraz niewielki wzrost kosztów żywności. Szczególnie ropa może być jednym z czynników krótkoterminowo wpływających na kierunek rynku. W ostatnich dniach ceny surowca wzrosły dwucyfrowo w wyniku amerykańskich sankcji wobec rosyjskich firm naftowych, co może podważyć oczekiwania na zbliżające się obniżki stóp procentowych przez banki centralne.

Oczekuje się, że CPI w USA za wrzesień wzrośnie do 3,1% r/r, natomiast wskaźnik bazowy pozostanie na poziomie 3,1% r/r. Rynek przewiduje nieco wyższy miesięczny odczyt, dlatego inwestorzy będą mu się uważnie przyglądać.

Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Wpływ na rynek

Ceny benzyny w szczególności mogą wzmacniać inflacyjne tendencje, dlatego inflacja bazowa jest uważana za lepszy miernik przyszłych zmian cen. Analizuje się ją miesięcznie, by ocenić, jak kształtują się krótkoterminowe warunki gospodarcze. Z danych JPMorgan wynika, że wpływ dzisiejszej publikacji bazowej inflacji na indeks S&P 500 może wyglądać następująco:

Jeśli inflacja wyniesie poniżej 0,25% , możliwe są wzrosty nawet o 1,5% .

Jeśli inflacja będzie w przedziale 0,25–0,3% , wzrosty mogą wynieść 0,75–1,25% .

Jeśli inflacja utrzyma się na prognozowanym poziomie 0,3% , indeks może wzrosnąć maksymalnie o 0,5% .

Jeśli miesięczna inflacja przekroczy 0,3% , rynek może spaść nawet o 1,25% .

W przypadku inflacji 0,4%, spadki mogą sięgnąć nawet 2,25%.

Najbardziej prawdopodobne są scenariusze trzeci i czwarty – co oznacza, że każda różnica o jedną dziesiątą punktu procentowego powyżej lub poniżej 0,3% może nadać ton rynkom finansowym.

Ponieważ Rezerwa Federalna skupia się obecnie bardziej na rynku pracy, nie oczekuje się, by CPI znacząco wpłynął na przyszłotygodniową decyzję Fedu, choć może mieć wpływ na grudniowe posiedzenie. Rynek zakłada bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że reakcja rynków finansowych będzie mniejsza niż zwykle, ponieważ istnieje 98,9% szans, że Fed obniży stopy procentowe o 25 punktów bazowych w przyszłym tygodniu. Aby zmienić te oczekiwania, wzrost cen musiałby być wyjątkowo wysoki w ujęciu historycznym.