Puls GPW: Piątkowa sesja z umiarkowanymi wzrostami

Inwestorzy śledzą dzisiejsze dane makroekonomiczne z USA, które mogą wpłynąć na dalszą część sesji, oraz informacje z UE, w tym możliwą rewizję systemu ETS2 i dyskusje o zamrożonych rosyjskich aktywach dla Ukrainy.

W połowie trwania piątkowej sesji na GPW widzimy niewielkie wzrosty głównych indeksów. WIG20 oscyluje wokół 3.000 pkt., bez trwałego wybicia powyżej tej granicy, a większość blue chipów zmienia się o mniej niż 1 procent. Najwięcej zyskuje Kruk z wynikiem niecałych 3 procent, natomiast KGHM odnotował spadek o prawie 2 procent po wcześniejszych wzrostach. Dobrze radziły sobie również CD Projekt i CCC, a w sektorze bankowym na plus wyszły Millennium i BNP Paribas. W indeksie średnich spółek mWIG40 najmocniejszy jest Tauron, a wśród mniejszych spółek sWIG80 wyróżnia się Archicom z wynikiem prawie 5 procent. Orlen uzyskał korzystny wyrok arbitrażowy w sporze z Gazpromem dotyczący nadpłaty za gaz, co daje efekt finansowy około 146 milionów dolarów. Dodatkowo, należy podkreślić, że inwestorzy obserwują rynek w oczekiwaniu na dzisiejsze dane makroekonomiczne z USA, które mogą nadać ton dalszym notowaniom.

Premier Donald Tusk poinformował po czwartkowym szczycie Rady Europejskiej, że w konkluzjach znalazł się zapis umożliwiający rewizję systemu ETS2. Oznacza to, że wdrożenie rozszerzenia systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych na transport i budownictwo w 2027 roku może zostać wstrzymane. Rozszerzenie systemu mogłoby wprowadzić dodatkowe koszty dla gospodarstw domowych i kierowców. Dzięki zapisowi o rewizji Polska i inne państwa członkowskie mają czas na dalsze negocjacje dotyczące Zielonego Ładu i unijnych celów klimatycznych do 2040 roku. Podczas szczytu omawiano również kwestię wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów na rzecz Ukrainy, których w UE jest około 200 miliardów euro. Na razie nie osiągnięto porozumienia, Komisja Europejska ma przedstawić propozycję do grudniowego spotkania liderów.

Polskie Elektrownie Jądrowe PEJ rozpoczęły w październiku prace przygotowawcze pod budowę pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Po wytyczeniu 299-hektarowego terenu od 27 października Nadleśnictwo Choczewo rozpocznie wycinkę drzew i krzewów, która ma zakończyć się do marca 2026 roku. Pozwolenie na prace przygotowawcze wydał Wojewoda Pomorski, a Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zatwierdził warunki inwestycji po ponownej ocenie oddziaływania na środowisko.

Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.



Notowania kontraktów na indeks WIG20 ponownie przekroczyły psychologiczną barierę 3000 pkt, co świadczy o utrzymującej się przewadze kupujących. Ruch ten wspierają korzystne dane makroekonomiczne oraz pozytywny sentyment na rynku, które zwiększają apetyt inwestorów na ryzyko i sprzyjają wybiciu z trwającej od kilku tygodni konsolidacji. Na wykresie dziennym widać, że indeks przez dłuższy czas poruszał się w przedziale 2950–3030 pkt, tworząc bazę pod dalszy ruch w górę. Dolne ograniczenie przy 2950 pkt stanowiło istotne wsparcie techniczne, natomiast okolice 3030 pkt wyznaczają kluczową strefę oporu, której trwałe przełamanie może otworzyć drogę do dalszych wzrostów w rejonie 3100–3120 pkt.

Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek

Orlen(PKN.PL) otrzymał częściowo korzystny wyrok w sporze arbitrażowym z Gazpromem. Trybunał arbitrażowy przyznał polskiemu koncernowi około 146 milionów dolarów(ponad 500 mln zł) tytułem odsetek od nadpłat za gaz dostarczany w ramach kontraktu jamalskiego w latach 2014–2020. Postępowanie rozpoczęto w styczniu 2022 roku, a wyrok ogłoszono 22 października 2025 roku. Wcześniej, w lipcu 2025 roku, trybunał oddalił wnioski Orlenu dotyczące obniżenia ceny kontraktowej od listopada 2017 roku oraz roszczenia Gazpromu o jej podwyższenie.

Bank Millennium(MIL.PL) odnotował w III kwartale 2025 roku znaczący wzrost wyników finansowych, przewyższając oczekiwania analityków i pokazując solidną poprawę rentowności w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Sukces banku wynika zarówno z korzystnych zmian w podstawowej działalności operacyjnej, jak i z niższych obciążeń podatkowych. W szczególności istotny wpływ miało zmniejszenie kosztów związanych z kredytami hipotecznymi w walutach obcych.

Wybrane dane finansowe Banku Millennium za III kwartał 2025 roku:

Zysk netto: 344,5 mln zł (wzrost o 82% r/r, 10,6% powyżej konsensusu PAP Biznes na poziomie 311,6 mln zł)

Wynik odsetkowy: 1.445,7 mln zł (spadek o 2,9% r/r, zgodny z oczekiwaniami)

Marża odsetkowa: 3,9% (spadek z 4,1% w II kwartale)

Wynik z prowizji: 204,3 mln zł (wzrost o 2,9% r/r, 8,6% kdk)

Koszty ogółem: 627,1 mln zł (wzrost o 13,4% r/r, 4,2% kdk)

Saldo rezerw: 113,3 mln zł (9% powyżej prognoz analityków)

Zysk netto za I-III kwartały 2025: 855,2 mln zł (wzrost o 56% r/r)

SEKO SA(SEK.PL) opublikowało wyniki finansowe za III kwartał 2025 roku, pokazując stabilną sytuację firmy pomimo nieznacznego spadku rentowności w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego. Przychody wzrosły, a firma zanotowała dodatnie przepływy pieniężne netto, co wskazuje na utrzymanie dobrej płynności finansowej.

Wybrane dane finansowe SEKO SA za I–III kwartał 2025 roku (narastająco):

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów: 161,6 mln zł (wzrost z 156,6 mln zł w 2024 r.)

Zysk z działalności operacyjnej: 3,5 mln zł (spadek z 4,3 mln zł w 2024 r.)

Zysk brutto: 4,1 mln zł (spadek z 4,6 mln zł rok wcześniej)

Zysk netto: 3,5 mln zł (spadek z 3,9 mln zł w analogicznym okresie 2024 r.)

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej: 16,1 mln zł (spadek z 20,6 mln zł)

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej: 1,7 mln zł (wobec -15,6 mln zł w 2024 r., poprawa)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej: -13,1 mln zł (spadek z -3,5 mln zł)

Przepływy pieniężne netto łącznie: 4,6 mln zł (wzrost z 1,5 mln zł)



Wyniki SEKO wskazują na wzrost przychodów, jednocześnie pokazując, że firma mierzy się z presją kosztową i nieco niższą rentownością w porównaniu z ubiegłym rokiem. Poprawa przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej jest pozytywnym sygnałem dla płynności i przyszłych inwestycji.