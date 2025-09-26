Kawa zyskuje 2,5% na fali mocnego spadku zapasów ICE📈

Kontrakty terminowe na kawę Arabica (COFFEE) notowane na giełdzie ICE notują dziś blisko 2,5% wzrost i są najmocniej radzącym sobie surowcem rolnym. Główną przyczyną wzrostów jest istotny spadek zapasów kawy w portach Intercontinental Exchange (ICE).

Ten mocny spadek zapasów ICE napędzają m.in. 50% cła USA na import towarów z Brazylii, które sprawią, że rynek kawy stanie się ciaśniejszy. Według danych Intercontinental Exchange, zapasy kawy są najniższe od 17,5 miesiąca i wynoszą 601,717 worków (dane na wtorek 23 września). Spadek odnotowano także w przypadku kawy Robusta, której zapasy są najniższe od niemal 2 miesięcy.

Można powiedzieć, że hossa cen kawy krótkoterminowo rozszerzyła się także o Robustę, z powodu oczekiwanych ulewnych deszczy w Centralnych Wyżynach Wietnamu. Deszcze mają trwać do końca miesiąca i mogą zaszkodzić ziarnom, wchodzącym w ostatnią fazę rozwoju przed zbiorami.

Z drugiej strony brazylijska agencja meteorologiczna Somar Meteorologia poinformowała, że ​​opady w Minas Gerais utrzymają się do końca tygodnia. W scenariuszu, gdyby opady miały w Brazylii trwać dłużej, możemy spodziewać się, że cena Arabici napotka techniczny opór, mimo spadku zapasów na ICE. Ten mocny spadek zapasów ICE napędzają 50% cła USA na import towarów z Brazylii, w tym kawy.

W ubiegłym tygodniu kontrakty na cofnęły się do 1-miesięcznych minimów, wobec prognoz intensywniejszych opadów w Brazylii (w kluczowym regionie Minas Gerais) jednak reakcja po danych ICE sprzyja wzrostom i odnowieniu spekulacyjnego zainteresowania kawą.

Wykres COFFEE (interwał D1)

Patrząc na wykres, widzimy, że cena zdołała przebić się powyżej EMA50 na interwale dziennym po tym jak przetestowała ostatnio okolice EMA200 (czerwona linia) po dynamicznych spadkach z okolic 420 do 350. Obecnie cena zdołała wybić się powyżej 61.8 zniesienia Fibonacciego fali spadkowej zapoczątkowanej jeszcze na początku roku i potencjalnie istotny test podaży napotka w strefie 390.

Źródło: xStation5

Raport CoT z CFTC

Raport CFTC z rynku kawy (ostatnie dane z 16 września) wskazał na spore różnice w pozycjonowaniu dużych spekulantów (tzw. managed money i commercials (producenci, eksporterzy, przetwórcy).

Commercials:

Posiadają większe krótkie pozycje (76,352 kontrakty) niż długie (41,032).

Klasyczny układ – producenci i handlarze zabezpieczają sprzedaż przyszłych zbiorów.

Netto są mocno po stronie podaży (short), co sugeruje zabezpieczanie ryzyka spadku cen.

Managed money:

Aż 50,407 kontraktów long i tylko 9,246 short .

Do tego 23,530 kontraktów jako „spreading” (strategie neutralne).

Netto wciąż mają dużą pozycję po stronie wzrostowej (long).

W porównaniu do poprzedniego tygodnia zwiększyli długie o +1,731 kontraktów.

Commercials grają defensywnie – zabezpieczają się na spadki, co jest naturalne dla producentów kawy. Fundusze spekulacyjne (managed money) wyraźnie stawiają na dalsze wzrosty cen, utrzymując przewagę pozycji długich nad krótkimi w stosunku około 5:1. Jednak producenci chcą wykorzystać wyższe ceny do zabezpieczenia sprzedaży i jeśli to nie ulegnie zmianie, to wydaje się nieco 'podkopywać' fundament pod przyszłe, dynamiczne wzrosty.

Źródło: CFTC