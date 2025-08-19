Kawa zyskuje 2,5% wobec zimnej pogody w Brazylii 📈

Kontrakty terminowe na kawę Arabica (ICE Coffee) zyskują dziś prawie 3%, ponieważ rynek zaczyna wyceniać ograniczoną podaż. Zimna pogoda i przymrozki w głównych regionach upraw mogą w tym roku uderzyć w zbiory, a zmiany klimatyczne zwiększają ryzyko. Według raportu McDougall Global View, ograniczona podaż może dotyczyć nie tylko zbiorów w 2025 roku, lecz także w 2026 – z powodu wczesnego stresu kwitnienia oraz dalszych anomalii pogodowych związanych z chłodami. Jak widać na wykresie, kawa wyłamuje się z kanału spadkowego, rosnąc powyżej średnich EMA50 i EMA200, co może wspierać przewagę kupujących. Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Źródło: xStation5 Analiza raportu CoT z 12 sierpnia Open interest spadł o około 16 tys. kontraktów – część uczestników wycofała się z rynku, co wskazuje na odpływ kapitału w minionym tygodniu. Producenci/Handlowcy (hedgers): Silna krótka pozycja netto: około 59,5 tys. pozycji krótkich (tzw. shortów) wobec 30,9 tys. longów.

Klasyczny sygnał – farmerzy i eksporterzy zabezpieczają produkcję w obawie przed spadkami cen. Swap dealers (często banki, hedging strukturalny): Wyraźna redukcja pozycji, szczególnie pozycji krótkich (-8,3 tys.).

Oznacza to, że przerzucają ryzyko na rynek i są mniej skłonni utrzymywać ekspozycję własną. Managed money (fundusze spekulacyjne): Nadal wyraźnie long (34,6 tys. longów wobec 10,3 tys. shortów), jednak ograniczyli długie pozycje (-3,2 tys.).

Jednocześnie zmniejszyli też shorty, co oznacza mniej agresywnych pozycji po obu stronach rynku. Other reportables (np. CTA, mniejsze fundusze): Obraz mieszany: wzrost longów (+721) i shortów (+1,95 tys.), ale duży spadek spreadów (-6,4 tys.).

To wskazuje na mniejszą aktywność arbitrażową i neutralne strategie, co może zmniejszać płynność rynku. Struktura rynku (udział w OI) Producenci utrzymują ok. 41% OI po stronie krótkiej i tylko 21% po stronie długiej – fundamentalnie rynek jest mocno zabezpieczony na spadek.

Managed money (duzi spekulanci) kontroluje 24% długich pozycji wobec 7% krótkich – spekulanci pozostają netto „byczo” nastawieni, choć nieco mniej, niż tydzień temu.

Najwięksi gracze (top 4–8 traderów) mają do 26% pozycji po stronie shortów – wysoka koncentracja zwiększa podatność rynku na ruchy z ich strony. Zmiany tygodniowe Najbardziej widoczna zmiana: producenci zwiększyli pozycje krótkie (+1,5 tys.), podczas gdy fundusze zredukowały długie (-3,2 tys.).

Całkowity open interest spadł, co wskazuje na zamykanie pozycji – prawdopodobnie realizację zysków lub redukcję ryzyka.

Ogólny wydźwięk: mniej entuzjazmu ze strony funduszy, więcej presji zabezpieczającej ze strony producentów. Wnioski dla rynku Fundamenty: producenci grają na spadki, co tworzy wyraźną podażową „nadwyżkę” w rynku.

Spekulanci: wciąż na long, ale z mniejszym przekonaniem – byki mniej pewne, mogą ustąpić przy rosnącej presji podaży.

Koncentracja dużych graczy: duża pozycja krótka największych uczestników podnosi ryzyko ostrzejszych zjazdów, jeśli fundusze będą dalej redukować longi. Źródło: CoT, CFTC

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.