Kluczowe wsparcie na Ethereum 📊

Najważniejsze wnioski Czy Ethereum utrzyma trend spadkowy?

Notowania Ethereum od kilku miesięcy pozostają w trendzie spadkowym, co potwierdza zarówno struktura cenowa, jak i nachylenie średniej kroczącej 100-okresowej. Ostatni impuls spadkowy doprowadził do utworzenia dużej korekty wzrostowej, która została zatrzymana w rejonie średniej EMA100. Cena nieznacznie naruszyła średnią, a następnie pojawiła się silna reakcja podażowa, co potwierdza, że poziom ten pełni obecnie rolę istotnego oporu. Ponadto zgodnie z metodologią Overbalance, dopóki cena pozostaje poniżej górnego ograniczenia geometrii 1:1 przy 3 544 USD, bazowym scenariuszem pozostaje kontynuacja trendu spadkowego. Kluczowym wsparciem z punktu widzenia klasycznej analizy technicznej strefa 2 850 USD jest kluczowym wsparciem. Jeżeli poziom ten zostałby zanegowany, otworzyłaby się przestrzeń do pogłębienia spadków. ETHEREUM – interwał D1. Źródło: xStation

