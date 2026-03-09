Crypto news: Bitcoin zyskuje mimo spadku na giełdach i euforii na ropie 📈

Kryptowaluty kolejny raz udowadniają, że po ostatnich spadkach, które 'zlikwidowały' potężną ilość pozycji na rynkach pochodnych, ich korelacja z tradycyjnym rynkiem akcji jest niewielka. Naturalnie to ogranicza krótkoterminowe wahania w odpowiedzi na sytuację Wall Street, ale samo w sobie nie czyni kryptowalut 'beneficjentami' nastrojów 'risk-off' na rynkach światowych.
- Bitcoin notuje dziś wzrost w kierunku 68 tys. USD, a Ethereum rośnie 2,5% mimo potężnego, ponad 16% wzrostu cen ropy i kaskadowej wyprzedaży na Wall Street. To scenariusz, który niewielu uznałoby za prawdopodobny jeszcze kilka miesięcy temu. Także szarża dolara, ani rentowności nie wywołała jeszcze impulsu spadkowego.
- Widać, że popyt pozostaje na tyle mocny, by 'amortyzować' podaż na tych poziomach. Kluczowym punktem oporu pozostaje w średnim terminie strefa 74 - 75 tys. USD (38,2 zniesienie Fibonacciego ostatniego impulsu spadkowego z połowy stycznia oraz 23,6 zniesienie Fibonacciego impulsu spadkowego z października 2025 roku).
- Wsparcie dla Bitcoina wyznaczają aktualnie reakcje cenowe między 60 a 63 tys. USD, które już kilkukrotnie pokazały, że popyt w tej strefie pozostaje relatywnie pozostaje silny. Kolejne tąpnięcie ponżej 63 tys. USD mogłoby jednak otworzyć 'drzwi' do kolejnej, silnej fali spredażowej.
Bitcoin (interwał D1)
Źródło: xStation5
Przegląd rynkowy: Europejskie rynki akcji próbują odrabiać straty📈
PULS GPW: Umiarkowane spadki na fali europejskiego niepokoju
Wykres dnia: EURUSD, dlaczego euro traci wobec dolara?
Kontrakty na bydło pod presją 🚩 Strajk w JBS, droższa kukurydza i Bliski Wschód
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.