Kolejny dzień słabości na rynku automotive. Akcje Stellantis tracą blisko 4% 🚗

Akcje Stellantis NV (STLAM.IT) i Volkswagen AG (VOW1.DE) straciły na wartości podczas ostatniej w tym tygodniu sesji giełdowej, ponieważ niektóre z ich samochodów typu plug-in straciły dostęp do amerykańskich ulg podatkowych na mocy surowszych przepisów, które weszły w życie w tym tygodniu. Crossover VW ID.4 stracił pełną ulgę podatkową w wysokości 7 500 USD, zgodnie z najnowszym wykazem Departamentu Energii i Agencji Ochrony Środowiska. Do ulg przestały się również kwalifikować niektóre modele Stellantis.

Co więcej, produkcja samochodów osobowych Stellantis w zakładach we Włoszech spadła do 283 090 pojazdów w 2024 roku (czyli o 45,7% r/r), najniżej od 1956 r., wynika z danych związku zawodowego FIM-CISL.

Akcje spółek automotive po raz kolejny znajdują się pod presją strony podaży. Źródło: xStation