🔝Srebro z tygodniowym wzrostem 10%

Srebro kontynuuje silne wzrosty w ostatniej sesji tego tygodnia, co nie da się przypisać jednemu czynnikowi. W tym momencie rośnie bardzo mocno popyt spekulacyjny, choć jest on widoczny przede wszystkim na rynku opcji na fundusze ETF. Bloomberg sugeruje, że inwestorzy z krótkimi pozycjami w opcjach będą musieli wygenerować dodatkowy popyt spekulacyjny na srebro, aby ograniczyć straty.

W tym roku głównymi czynnikami, które zadecydowały o wzroście srebra to kolejny rok silnego deficytu wywołanego silnym popytem w sektorze fotowoltaicznym, pobudzeniem ze strony ETFów, czy dalszym problemom po stronie wydobycia srebra, które często jest produktem ubocznym przy wydobyciu miedzi, złota czy cynku. Dodatkowo czynniki monetarne oraz obawy zwiążane z wyborem nowego szefa Fed zwiększają popyt na metale szlachetne.

W tym roku wzrost cen srebra wynosi już 120%, natomiast w samym tym tygodniu to ponad 10%. Obecnie zaczyna się mówić, że popyt na srebro jest przede wszystkim spekulacyjny. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Stosunek cen złota do srebra zalicza podobną dynamikę spadku jak w 2020 roku. Sam wskaźnik jest najniższy od 2021 roku. Jeśli miałby on spaść do długoterminowej średniej 53, oznaczałoby to przebicie poziomu 80 USD za uncję. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Srebro zalicza 4 dzień z rzędu wzrost, sięgając okolic potencjalnego technicznego oporu. Niemniej obecnie silnym wsparciem dla ceny może być poziom 60 USD za uncję. Źródło: xStation5​​​​​​​