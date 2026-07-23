Komentarz Giełdowy: CAPEX uratuje hossę

Rosnące wydatki CAPEX już od kilku kwartałów przedstawiane są jako zagrożenie dla wzrostu i zaufania rynku wobec gigantów technologicznych. Swoistym znakiem czasów jest, że Google po raz pierwszy od wielu lat, po dekadach hiperbolicznego wzrostu, opublikował ujemne przepływy gotówkowe. Czy jest się jednak czego bać?

CAPEX to czynnik ryzyka, ale nie jest on tak poważny na chwilę obecną, jak wskazuje jego rozmiar. Kluczem do zrozumienia występującego obecnie mechanizmu rynkowego nie jest zachowanie rynku akcji, a rynek długu. Niezależnie od alarmistycznych nagłówków i analiz, popyt na dług emitowany przez hyperscalerów jest ogromny, a jego koszt niski.

Największe firmy technologiczne (w większości) nadal dysponują wysokimi ratingami kredytowymi, ogromnymi zyskami oraz rezerwami zgromadzonymi przez dekady wzrostu. Dla rynku długu inwestycje w AI to obecnie okazja, a nie zagrożenie.

Popyt ten utrzyma się prawdopodobnie przez jeszcze długi czas, a wspomagać go będą kolejne rekordowe zyski, przychody i marże. Tak długo, jak hyperscalerzy pokazują wzrosty co kwartał, szczególnie na polu „chmury” i „AI”, tak długo strumień z pieniędzmi na CAPEX pozostanie głęboki i szeroki. Mało tego, biorąc pod uwagę tempo wzrostu tego kluczowego segmentu, CAPEX może rosnąć nawet szybciej i bardziej, niż obecnie wyceniają to rynki – bez krótko- i średnioterminowej szkody dla spółek.

Skąd jednak pewność, że fenomenalne tempo wzrostu zysków zostanie zachowane, nawet pod presją ogromnych wydatków? Bo jedno i drugie to to samo.

Inwestycje CAPEX to setki miliardów dolarów wlewane na rynek. Każdy dolar CAPEXu tworzy dolara u dostawcy oraz dolara u dostawcy dostawcy… Koniec końców, popyt na sprzęt i oprogramowanie oraz realne i namacalne wzrosty efektywności i adaptacji AI w przedsiębiorstwach tworzą kolejne fale popytu. Popytu, który później napędza rekordowe zyski na konferencjach wynikowych.

Dług finansuje CAPEX, CAPEX generuje popyt, a popyt pozwala na większy dług. To zależność mechaniczna, nie warunkowa. Powstaje w ten sposób mechanizm samonapędzający się. Hyperscalerzy pozyskują kapitał i zwiększają CAPEX.

Tak długo, jak każdy z tych trzech elementów pozostaje na swoim miejscu, bardzo trudno jest oczekiwać realnych spadków – nawet w obliczu np. kolejnej wojny w Zatoce Perskiej.

Kamil Szczepański

Analityk Rynków Finansowych XTB

