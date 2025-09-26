Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (26.09.2025)

W nadchodzącym tygodniu poznamy interesujące dane dla Fed, czyli raporty z rynku pracy oraz ISM. Dodatkowo decyzję w sprawie stóp procentowych podejmie Bank Rezerwy Australii (RBA), a w Chinach od początku października rozpocznie się okres świąteczny tzw. “złoty tydzień”. Z tego względu warto będzie obserwować takie instrumenty jak AUDUSD, EURUSD oraz CHN.cash.

AUDUSD

AUD znajdzie się w centrum uwagi przed wtorkową decyzją RBA. Rynek oczekuje, że Bank utrzyma stopę gotówkową na poziomie 3,60%, czekając na dane CPI za III kwartał. Ostatni miesięczny odczyt w sierpniu przyspieszył do 3,0% r/r. Rynki będą analizować komunikat pod kątem ewentualnych sygnałów zbliżających się obniżek pod koniec roku. Ostrożny ton „czekamy na dane” może ograniczać zmiany na AUD, podczas gdy wzmianka o uporczywej presji w usługach mogłaby wesprzeć walutę. Warto też śledzić raporty PMI Chin we wtorek, gdyż AUD jest silnie uzależniony od globalnej koniunktury.

EURUSD

W nadchodzącym tygodniu poznamy sporo ważnych dla dolara publikacji. Będą to raporty ISM dla przemysłu i usług w środę oraz piątek, a także raporty ADP i NFP w rynku pracy również w tych samych dniach. Słabsze odczyty wzmocniłyby oczekiwania na luzowanie polityki monetarnej przez Fed i ciążyłyby dolarowi. Dla EURUSD ważny będzie również środowy raport HICP dla strefy euro za wrzesień.

CHN.cash

W połowie tygodnia Chiny rozpoczną “złoty Tydzień” (1–7 października), czyli coroczne święto upamiętniające powstanie Chińskiej Republiki Ludowej. Niższa aktywność świąteczna może wywierać presję na rynku akcji. Z drugiej strony podwyższone wydatki podczas okresu świątecznego mogą równoważyć ten efekt. Przed rozpoczęciem święta kapitał w Chinach może przepływać szybciej niż tradycyjnie, co w efekcie może zwiększyć zmienność na tych instrumentach. Nastrój ukierunkują również publikacje wrześniowych danych PMI we wtorek.