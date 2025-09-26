Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (26.09.2025)

W nadchodzącym tygodniu poznamy interesujące dane dla Fed, czyli raporty z rynku pracy oraz ISM. Dodatkowo decyzję w sprawie stóp procentowych podejmie Bank Rezerwy Australii (RBA), a w Chinach od początku października rozpocznie się okres świąteczny tzw. “złoty tydzień”. Z tego względu warto będzie obserwować takie instrumenty jak AUDUSD, EURUSD oraz CHN.cash.
AUDUSD
Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformieOtwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną
AUD znajdzie się w centrum uwagi przed wtorkową decyzją RBA. Rynek oczekuje, że Bank utrzyma stopę gotówkową na poziomie 3,60%, czekając na dane CPI za III kwartał. Ostatni miesięczny odczyt w sierpniu przyspieszył do 3,0% r/r. Rynki będą analizować komunikat pod kątem ewentualnych sygnałów zbliżających się obniżek pod koniec roku. Ostrożny ton „czekamy na dane” może ograniczać zmiany na AUD, podczas gdy wzmianka o uporczywej presji w usługach mogłaby wesprzeć walutę. Warto też śledzić raporty PMI Chin we wtorek, gdyż AUD jest silnie uzależniony od globalnej koniunktury.
EURUSD
W nadchodzącym tygodniu poznamy sporo ważnych dla dolara publikacji. Będą to raporty ISM dla przemysłu i usług w środę oraz piątek, a także raporty ADP i NFP w rynku pracy również w tych samych dniach. Słabsze odczyty wzmocniłyby oczekiwania na luzowanie polityki monetarnej przez Fed i ciążyłyby dolarowi. Dla EURUSD ważny będzie również środowy raport HICP dla strefy euro za wrzesień.
CHN.cash
W połowie tygodnia Chiny rozpoczną “złoty Tydzień” (1–7 października), czyli coroczne święto upamiętniające powstanie Chińskiej Republiki Ludowej. Niższa aktywność świąteczna może wywierać presję na rynku akcji. Z drugiej strony podwyższone wydatki podczas okresu świątecznego mogą równoważyć ten efekt. Przed rozpoczęciem święta kapitał w Chinach może przepływać szybciej niż tradycyjnie, co w efekcie może zwiększyć zmienność na tych instrumentach. Nastrój ukierunkują również publikacje wrześniowych danych PMI we wtorek.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.