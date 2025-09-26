Oracle ma być jednym z udziałowców TikTok-a 🔎

- TikTok U.S. wyceniony na ok. 14 mld USD
- Grupa inwestorów (Oracle, Silver Lake i MGX z Abu Zab) ma kontrolować 45% udziałów w spółce
- Oracle będzie sprawowała nadzór nad bezpieczeństwem i pozostaje dostawcą rozwiązań chmurowych
- Zarządzenie przewiduje ok. 120-dniowe okno na sfinalizowanie umowy, przy wciąż wymaganych zgodach ze strony Chin.
Prezydent Donald Trump podpisał zarządzenie wykonawcze popierające ramy, które pozwolą TikTokowi działać w USA, wyceniając nowy podmiot amerykański na ok. 14 mld USD. Plan odnosi się do ustawy z 2024 r. wymagającej, by chiński ByteDance zbył kontrolę nad tiktokiem. Spółka zachowałaby poniżej 20% udziałów, podczas gdy kierowana przez USA grupa inwestorów (w tym Oracle, Silver Lake i MGX) miałaby ok. 45%, a reszta przypadłaby innym dotychczasowym/nowym inwestorom. Biały Dom przedstawia to jako rozwiązanie kwestii bezpieczeństwa narodowego, które jednocześnie utrzymuje aplikację dla 170 mln użytkowników w USA i spełnia wymogi dezinwestycji.
Operacyjnie nowe joint venture (JV) będzie nadzorować działalność TikToka w USA, z centralną rolą Oracle: spółka przejmie nadzór nad operacjami bezpieczeństwa (w tym ochroną danych) i nadal będzie dostarczać infrastrukturę chmurową. Zarządzenie wykonawcze podkreśla amerykański nadzór nad algorytmem rekomendacji, w tym ponowne trenowanie i monitorowanie modeli we współpracy z partnerami ds. bezpieczeństwa USA. Trump powiedział, że omawiał plan z prezydentem Chin Xi, a chińskie zgody regulacyjne wciąż są warunkiem koniecznym, a negocjacje wciąż trwają.
Administracja USA opóźniła egzekwowanie zapisów o zakazie do 16 grudnia 2025 r., a dokumenty transakcyjne przewidują około 120 dni na dokończenie zmian właścicielskich.
