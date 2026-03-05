Minutki EBC: kluczowy wpływ siły euro na ceny wciąż przed nami 🇪🇺

Publikacja minutek EBC nie wywarła znaczącego wpływu na kurs EURUSD. Dokument powtórzył bezpieczny bilans ryzyk, tj. opanowaną inflację i odporne tempa wzrostu, które tracą na aktualności w obliczu nowej wojny na Bliskim Wschodzie. Euro od paru godzin oscyluje w zakresie 1,1610-1,1620. Źródło: xStation5 Minutki podkreślają wcześniejszą, trwałą aprecjację euro, napędzaną przez rodzący się status „bezpiecznej przystani” oraz przewidywalność instytucji w Europie. Niemniej siła ta stanowi rosnące wyzwanie dla wrażliwej na handel strefy euro. Choć szczytowy wpływ deflacyjny aprecjacji z 2025 roku jest wciąż przed nami, bilans ryzyk uległ fundamentalnej zmianie po wybuchu konfliktu z udziałem Stanów, Izraela i Iranu. Euro ponownie zachowuje się jak waluta ryzyka, wrażliwa na szoki energetyczne, a EBC musi teraz ważyć silną pozycję waluty nawet po ostatniej korekcie oraz rosnącym ryzykiem powrotu stagflacji napędzanej wysokimi cenami energii. Poniżej zestawienie najważniejszych kwestii z dokumentu EBC: Inflajca Rewizje w górę: Od grudnia 2025 r. rynkowe oczekiwania inflacyjne (HICP z wyłączeniem tytoniu) zostały skorygowane w górę, głównie ze względu na wyższe ceny ropy i metali przemysłowych.

Prognozy: Oczekuje się, że inflacja w drugiej połowie 2026 r. będzie oscylować wokół 1,8% (około 1,9% po uwzględnieniu tytoniu).

Czynniki sprawcze: Wyższe koszty energii i metali przemysłowych dodały do 30 punktów bazowych do rekompensaty inflacyjnej, podczas gdy aprecjacja euro miała jedynie umiarkowany wpływ hamujący na te perspektywy.

Cel: Rada Prezesów pozostaje zaangażowana w przywrócenie inflacji do celu 2% w średnim terminie. Wzrost gospodarczy i aktywność Globalna odporność: Dynamika globalnego wzrostu pozostaje silna, zaskakując pozytywnie pod koniec 2025 r.; oczekuje się, że utrzyma się na stabilnym poziomie nieco powyżej 3% w latach 2026 i 2027 (UWAGA: szok cen energii może znacznie znacznie zmiejszyć optymizm tych prognoz).

Zaufanie w strefie euro: Zaufanie w regionie zostało wzmocnione przez duży niemiecki pakiet fiskalny (ogłoszony w marcu 2025 r.), który ma wspierać potencjalny wzrost produkcji poprzez zwiększenie inwestycji publicznych.

Spowolnienie handlu: Pomimo ogólnego wzrostu, oczekuje się, że światowy handel znacznie spadnie w 2026 r. z powodu negatywnego wpływu ceł i wysokiej niepewności politycznej. Euro: Przyczyny siły: Euro zyskało 1% wobec USD od poprzedniego spotkania, choć przypisano to słabości dolara (wywołanej specyficznymi dla USA szokami ryzyka), a nie wewnętrznej sile euro.

Status bezpiecznej przystani: Euro jest coraz częściej postrzegane jako waluta „bezpiecznej przystani”, szczególnie w okresach kryzysów geopolitycznych lub amerykańskich gróźb celnych (UWAGA: konflikt na Bliskim Wschodzie pokazuje jednak co innego w przypadku geopolityki).

Opóźniony efekt: „Szczytowy efekt dezinflacyjny” wynikający ze znacznej aprecjacji euro w połowie 2025 r. nie został jeszcze osiągnięty i oczekuje się, że będzie się materializować w ciągu najbliższych trzech lat.

Konkurencyjność: Zauważono, że pomimo nominalnej stabilności, utrzymująca się od początku 2025 r. siła euro osłabiła konkurencyjność europejskich eksporterów. Ryzyka: Cła i handel: Wysoka niepewność polityczna i groźba globalnych ceł pozostają głównymi zagrożeniami dla wzrostu światowego handlu w 2026 r.

Wrażliwość na kurs walutowy: Strefa euro jest szczególnie wrażliwa na wahania kursów ze względu na swój status kluczowego regionu handlu światowego.

Napięcia geopolityczne: Rosnące napięcia doprowadziły do gwałtownego rajdu akcji spółek z sektora obronnego w UE, choć sektory wrażliwe na cła nadal osiągają słabsze wyniki. Ścieżka polityki monetarnej: Stopy procentowe: Oczekuje się, że EBC utrzyma stopy procentowe bez zmian przez cały rok 2026 i prawdopodobnie 2027; wyceny rynkowe sugerują, że pełna podwyżka o 25 pb może nastąpić dopiero na początku 2028 r.

Podejście: Rada Prezesów utrzymuje podejście zależne od danych, decydując na każdym posiedzeniu z osobna i zachowując możliwość dostosowania przyszłej ścieżki stóp w przypadku zmiany otoczenia.

