Komentarz giełdowy: Europejskie rynki bez wyraźnego kierunku. Wall Street na fali przesunięć w zakładach obstawiających wynik wyborów.

Po wczorajszym marazmie na Wall Street śladu brak. Na godziny przed pierwszymi exit pollami amerykańskie indeksy notują bycze wzrosty, głównie na fali dobrej passy spółek technologicznych, półprzewodnikowych czy sektora finansowego. Zyskom przewodzi Nasdaq (+1.3%), zaraz po nim S&P 500 oraz Russell 2000 (po +1%), odbija się również Dow Jones Industrial Average (+0.75%).

Trump Media & Technology Group, wczoraj nieśmiało nadrabiające 50-procentową wyprzedaż, która pod koniec zeszłego tygodnia uszczupliła kapitalizację spółki Donalda Trumpa o 4 mld dolarów, wystrzeliło dzisiaj o 20%, po tym jak kandydat republikanów pogłębił swoją przewagę u bukmacherów. Obecnie zakłady wskazują na blisko 60% szans na powrót Trumpa do Białego Domu, podczas gdy krajowe sondaże nie różnią się zbyt wiele od rzutu monetą. Kluczowe z perspektywy rynków będą wyniki exit polli dla wahających się stanów (swing states) i to one będą źródłem największej zmienności w handlu pozasesyjnym.

Równie bycze wzrosty odnotowuje Palatnir Technologies, którego akcje zyskują 20% po publikacji przekraczających oczekiwania wyników finansowych. Głównym źródłem optymizmu jest rekordowy wzrost wydatków rządowych (+40% r/r) na produkty AI spółki. Dobry sentyment wokół Palantir Technologies nie gaśnie od zawarcia kontraktu na dostarczenie przez firmę rozwiązań technologicznych na potrzeby amerykańskich sił zbrojnych na kwotę 100 mln dolarów. Zamówienia rządu USA stanowiły ponad połowę przychodu spółki w III kwartale 2024.

Sesja w Europie kończy się bez wyraźnego kierunku. Niemiecki DAX i francuski CAC40 nadrabiają wczorajszą wyprzedaż (po 0.3%), spadki pogłębia włoski FTSE MIB (-0.35%), cofa się również brytyjski FTSE 100 (-0.2%).

Huśtawka nastrojów na GPW trwa w najlepsze. WIG20 wymazał blisko ⅓ zysków z wczorajszej byczej sesji, na próżno również szukać sektora, którego ominęłaby wyprzedaż (największe straty poniosły dobra konsumenckie, spółki przemysłowe oraz materiałowe). W przypadku blue chipów mamy do czynienia niejako z lustrzanym odbiciem wczorajszej sesji - wśród nielicznych zyskujących spółek mamy Grupę Kęty (+0.82%), CD Projekt (+0.44%), wzrosty przedłuża również część banków (Santander: +0.39%, Alior: +0.09%, PKO BP: +0.03%). Wśród największych przegranych mamy, Allegro (-2.4%), LPP (-2.08%), KGHM (-1.94%) oraz JSW (-2.7%).

Pierwsze wyniki Żabki po wejściu na warszawski parkiet wywołały niemałą zmienność na kursie akcji. Spółka-debiutantka odnotowała ponad 2.5-krotny wzrost zysków netto w III kwartale 2024, a sprzedaż do klienta końcowego wzrosła o 17%. Zapowiedziano również plany otwarcia ok 1.1 tys. nowych sklepów w Polsce i w Rumuni oraz rozwoju oferty Żabka Café 2.0 oraz Prosto z Pieca. Akcje Żabki odnotowywały stopniowe zyski od zeszłego czwartku, otwierając się dzisiaj powyżej ceny z IPO. Powrót kursu ponad pierwotną wycenę po raz kolejny zainspirował realizację zysków, w wyniku której akcje Żabki zeszły do poziomu 20.99.

Aleksander Jabłoński

Analityk Rynków Finansowych XTB