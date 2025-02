Komentarz giełdowy: Europejskie spółki pogłębiają przewagę nad amerykańskim rynkiem

Europejskie rynki kontynuują wzrostowy trend, choć dzisiejsze zachowania indeksy wskazują na umiarkowany optymizm inwestorów. Wśród głównych indeksów najlepiej radzi sobie włoski IT40 z 0,5% wzrostem oraz francuski CAC40, który zyskuje dziś 0,4%. Nieco słabsze wzrsoty widać na niemieckim DAXie, który rośnie dziś o 0,2% oraz szwajcarskim SMI i brytyjskim FTSE 100, które pozostają w okolicach wczorajszej ceny zamknięcia.

Europejskie giełdy kontynuują ruchy w obliczu dwóch najważniejszych narracji. Z jednej strony widać coraz mocniejsze przekonanie wśród inwestorów (zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych) o relatywnej sile spółek ze Starego Kontynentu w stosunku do amerykańskich spółek. Narracja ta podtrzymywana jest także przez słabszy sezon wyników w USA. Spółki zza oceanu przyzwyczaiły inwestorów do mocnego przebijania oczekiwań, a na razie skala pozytywnych zaskoczeń za 4Q prezentuje się na tle pozostałych kwartałów dość blado. To w połączeniu ze znacznie wyższymi relatywnymi wycenami spółek z USA, z jakimi wchodziliśmy w 2025 r. doprowadza do rotacji kapitału na spółki europejskie. W efekcie różnica między 40-dniową zmianą ceny europejskich spółek a amerykańskich spółek wzrosła do najwyższej wartości od 2015 r.

Drugi najistotniejszy czynnik kształtujący obecne ruchy na europejskim rynku to scenariusz związany z potencjalnym wzrostem wydatków na wojskowość. Europejski indeks spółek defensywnych zyskuje dziś ponad 1%, kontynuując świetny początek roku. Od początku 2025 r. wartość indeksu wzrosła o 17%, prezentując tym samym znacznie lepszy wynik zarówno od rynku amerykańskiego, jak i szerokiego rynku europejskiego. Co więcej, analizując wskaźnik RSI dla tego rynku wynoszący ponad 85, możemy zauważyć, że obecnie europejskie spółki z sektora defensywnego zbliżają się do obszaru największego wykupienia w historii. Nie licząc samego początku 2024 r., ostatni raz tak wysoki poziom widzieliśmy na początku 2015 r. Inwestorzy ewidentnie pozycjonują się na długoletnią zmianę trendu w kształtowaniu się wydatków Starego Kontynentu na wojskowość wraz z coraz mocniejszymi naciskami USA na zwiększenie przez europejskie kraje własnych możliwości militarnych.

Polskiej giełdzie również coraz mocniej udziela się pozycjonowanie inwestorów pod niepewną przyszłość. Coraz częstsze doniesienia i uprawdopodobnianie się scenariusza zakończenia wojny wypycha indeksy na rekordowe poziomy. WIG po raz pierwszy w historii przebił dziś próg 94 000 pkt, mWIG40 podchodzi pod 7 000 pkt, a WIG20 przewodzi wzrostom, osiągając najwyższy od ponad dekady poziom. Tym samym indeks blue chipów wybija się powyżej długoterminowej linii oporu ograniczającej jego notowania od 2012 r. Reakcja rynku, jaką możemy obserwować w ciągu ostatnich kilku dni potwierdza to, jak bardzo polski rynek odczuwa dyskonto związane z niepewnością i dodatkowym ryzykiem, jakie inwestorzy od 2022 r. przypisują naszemu krajowi po wybuchu wojny za wschodnią granicą.

Tymoteusz Turski

Analityk Rynku Akcji XTB