Rivian Automotive: Wschodząca gwiazda czy meteoryt?

Rivian Automotive jest producentem elektrycznych samochodów autonomicznych, tz. “AEV”.

Jest o spółka stosunkowo niszowa i niewielka, biorąc pod uwagę niezwykle kapitałochłonny biznes produkcji samochodów, kapitalizacja to “zaledwie” 23 miliardy dolarów . Wyceny spółki radzą sobie bardzo dobrze na dzisiejszej sesji, mimo fatalnego sentymentu na rynku.

Spóła wzrosła dziś o ok. 16%. Zawdzięcza ona to wczorajszemu komunikatowi spółki o przełomowym produkcie. Jak twierdzi zarząd Rivian, ich nowy i własny procesor do autonomicznej jazdy, RAP1, ma oferować osiągi kilkukrotnie lepsze niż liderzy branży jak Tesla . Rozwiązanie ma być też aż 50-krotnie wydajniejsze niż obecne, standardowe procesory Riviana.

Poza mocą obliczeniową liczy się też łańcuch dostaw. Spółka zaprojektowała Chip sama i będzie go produkować we współpracy z TSMC, odcinając się od współpracy z Nvidą.

Czy to jednak wystarczy by przerwać dość słaba pasę spółki? Warto pamiętać, że Rivan zadebiutował na rynku z wyceną bliską 180 dolarów za akcje w 2021 roku. Dziś jest to już tylko 19 dolarów. Spadek o prawie 90%. Z czego to wynika?

Jest rezultat głównie fakt, że spółka mimo lat na ryku wciąż jest nierentowna. Rynek stracił dużą część nadzieję i zaufania do rynku AEV oraz do spółek z tego segmentu, którym nie udało się wypracować zysku nawet we względnej próżni. Dziś rynek przepełniony jest dojrzałymi konstrukcjami Waymo, Tesli oraz szeregu Chińskich marek.

Czy jest to zatem chwilowa anomalia w spadkowym trendzie? Nie konieczne. Może być to moment przełomowy dla spółki.

Spółka już w swoich wczesnych fazach rozwoju wielokrotnie pokazywała, że jest zdolna konkurować pod względem jakości rozwiązań, z podmiotami dysponującymi wielokrotnie większym kapitałem. Spółka ma bardzo duże rezerwy gotówki — aż 7 miliardów dolarów, straty zmniejszają się z roku na rok a nowe rozwiązania dają szansę na realną rywalizację o udział w rynku.

Rivian w ostatnich kwartałach notuje niespotykane tempo wzrostu, 78% wzrostu przychodów rok do roku i 320% wzrostu sprzedaży w sektorze oprogramowania. Inwestorzy zainteresowani zmianami w tym segmencie rynku powinni śledzić informacje o R2 - ma być to bezpośredni konkurent dla Tesli. Rivian, nie jest obciążony politycznie jak Tesla, ma własne rozwiązania na wysokim poziomie oraz dużo bardziej odporny łańcuch dostaw.

RIVN.US (D1)

Źródła: xStation5