Rivian Automotive: Wschodząca gwiazda czy meteoryt?

Rivian Automotive jest producentem elektrycznych samochodów autonomicznych, tz. “AEV”.
Jest o spółka stosunkowo niszowa i niewielka, biorąc pod uwagę niezwykle kapitałochłonny biznes produkcji samochodów, kapitalizacja to “zaledwie” 23 miliardy dolarów. Wyceny spółki radzą sobie bardzo dobrze na dzisiejszej sesji, mimo fatalnego sentymentu na rynku.
Spóła wzrosła dziś o ok. 16%. Zawdzięcza ona to wczorajszemu komunikatowi spółki o przełomowym produkcie. Jak twierdzi zarząd Rivian, ich nowy i własny procesor do autonomicznej jazdy, RAP1, ma oferować osiągi kilkukrotnie lepsze niż liderzy branży jak Tesla. Rozwiązanie ma być też aż 50-krotnie wydajniejsze niż obecne, standardowe procesory Riviana.
Poza mocą obliczeniową liczy się też łańcuch dostaw. Spółka zaprojektowała Chip sama i będzie go produkować we współpracy z TSMC, odcinając się od współpracy z Nvidą.
Czy to jednak wystarczy by przerwać dość słaba pasę spółki? Warto pamiętać, że Rivan zadebiutował na rynku z wyceną bliską 180 dolarów za akcje w 2021 roku. Dziś jest to już tylko 19 dolarów. Spadek o prawie 90%. Z czego to wynika?
Jest rezultat głównie fakt, że spółka mimo lat na ryku wciąż jest nierentowna. Rynek stracił dużą część nadzieję i zaufania do rynku AEV oraz do spółek z tego segmentu, którym nie udało się wypracować zysku nawet we względnej próżni. Dziś rynek przepełniony jest dojrzałymi konstrukcjami Waymo, Tesli oraz szeregu Chińskich marek.
Czy jest to zatem chwilowa anomalia w spadkowym trendzie? Nie konieczne. Może być to moment przełomowy dla spółki.
Spółka już w swoich wczesnych fazach rozwoju wielokrotnie pokazywała, że jest zdolna konkurować pod względem jakości rozwiązań, z podmiotami dysponującymi wielokrotnie większym kapitałem. Spółka ma bardzo duże rezerwy gotówki — aż 7 miliardów dolarów, straty zmniejszają się z roku na rok a nowe rozwiązania dają szansę na realną rywalizację o udział w rynku.
Rivian w ostatnich kwartałach notuje niespotykane tempo wzrostu, 78% wzrostu przychodów rok do roku i 320% wzrostu sprzedaży w sektorze oprogramowania. Inwestorzy zainteresowani zmianami w tym segmencie rynku powinni śledzić informacje o R2 - ma być to bezpośredni konkurent dla Tesli. Rivian, nie jest obciążony politycznie jak Tesla, ma własne rozwiązania na wysokim poziomie oraz dużo bardziej odporny łańcuch dostaw.
