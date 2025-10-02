Komentarz Giełdowy: Giełdowy bal trwa, mimo że Okręt stoi

W europie rynki kapitałowe ponownie pokazały siłę, notując znaczące wzrosty pomimo rosnących napięć politycznych związanych z zamknięciem rządu federalnego w USA. Główne indeksy, takie jak Euro Stoxx 50, wzrosły o ponad 1,2%, osiągając najwyższe poziomy od początku września. Niemiecki DAX zyskał dziś około 1,3%, a francuski CAC 40 wzrósł o około 1,2%, oba indeksy osiągając swoje najwyższe poziomy od kilku tygodni.

Na warszawskim parkiecie również powrócił wyraźny optymizm, a początek października można uznać za udany dla krajowego rynku kapitałowego. Po okresie miesiąca konsolidacji, polskie indeksy, w tym WIG20 oraz szeroki WIG, zanotowały dziś solidne wzrosty, które wyraźnie poprawiły nastroje inwestorów po słabszych sesjach we wrześniu.

Ten silniejszy sentyment na GPW wspierają pozytywne dane makroekonomiczne, jak również stabilizacja wskaźnika PMI dla polskiego przemysłu. W połączeniu, te czynniki budują przekonanie o możliwym odbiciu gospodarczym w kolejnych miesiącach i rosnącym potencjale krajowego rynku.

Warto również podkreślić, że październik tradycyjnie cechuje się wyjątkowo dużą zmiennością na rynku. Tak wysoka zmienność może stanowić zarówno źródło szans, jak i ryzyk dla inwestorów. Z jednej strony może sprzyjać dynamicznym wzrostom i okazjom inwestycyjnym, z drugiej natomiast prowadzić do gwałtownych wahań cen, które wymagają ostrożności i przemyślanych strategii zarządzania ryzykiem.

Mimo rozpoczęcia rządowego shutdownu w Stanach Zjednoczonych, rynek finansowy zdaje się traktować to wydarzenie bardziej jako element tła lub szum informacyjny niż poważne zagrożenie. Inwestorzy są przekonani, że obecny impas polityczny to przejściowa sytuacja, która wkrótce zostanie rozwiązana poprzez szybkie porozumienie w Kongresie.

W praktyce oznacza to, że choć zamknięcie części administracji federalnej może chwilowo utrudnić działanie niektórych instytucji, to rynek nie przewiduje długotrwałych konsekwencji gospodarczych. Ta percepcja przekłada się na brak paniki i stabilne nastroje na Wall Street, gdzie inwestorzy koncentrują się na innych, bardziej istotnych czynnikach, takich jak kondycja sektora technologicznego czy dalsze decyzje Rezerwy Federalnej.

Pomimo ostrzeżeń ze strony przedstawicieli rządu, takich jak sekretarz skarbu USA, którzy wskazują na potencjalne zagrożenia dla wzrostu gospodarczego i stabilności finansowej, rynki pozostają odporne na negatywne skutki tego zamknięcia. Inwestorzy zdają się wierzyć, że gospodarka ma wystarczająco silne fundamenty, aby przetrwać tymczasowe zamrożenie części działań administracji. Choć shutdown jest realnym wyzwaniem, Wall Street zdaje się ignorować jego powagę, traktując go jako krótkotrwały problem polityczny i koncentrując się na fundamentach gospodarczych oraz pozytywnych perspektywach rozwoju.

Jednocześnie warto zauważyć, że shutdown powoduje, iż niektóre kluczowe dane makroekonomiczne mogą nie być publikowane w terminie lub ich publikacja może zostać wstrzymana. Zamknięcie części agencji rządowych, które odpowiadają za zbieranie i udostępnianie statystyk gospodarczych, wpływa na dostępność informacji niezbędnych dla inwestorów i analityków. To z kolei może zwiększać niepewność i utrudniać podejmowanie decyzji inwestycyjnych, szczególnie w krótkim terminie.

Niemniej jednak, dalszy rozwój sytuacji będzie uważnie obserwowany, ponieważ dłuższe zamknięcie administracji może zwiększyć ryzyka dla całej gospodarki.

Mikołaj Sobierajski

Analityk Rynku Akcji XTB