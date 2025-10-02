USDIDX odbija 0,3% przerywając 4 dni spadków💲📈

Dolar przerywa 4-dniową serię spadków pomimo utrzymującej się na początku sesji słabości. USDIDX zyskuje na ten moment ok. 0,3%, wracając tym samym do zakresu utrzymującej się na przestrzeni sierpnia i września konsolidacji.

Największy spadek wartości względem dolara odnotowuje korona norweska (USDNOK: +0,95%), osłabiona dodatkowo presją na ropie, której cena spadła w ciągu 4 ostatnich sesji o blisko 6,5%. W czołówce spadków walut G10 mamy również sąsiadującą koronę szwedzką (USDSEK: +0,55%) oraz dolara australijskiego (AUDUSD: -0,4%), obciążonego spadkami na powiązanych z walutą surowcach (m.in. ruda żelaza i węgiel).

Istotnym czynnikiem pro-dolarowym jest dzisiaj raport Challengera dot. zwolnień pracowników, zwłaszcza, że odwołanie publikacji jutrzejszego raportu NFP zwiększa uwagę, jaką rynek przykłada do innych sygnałów z rynku pracy. Dane wykazały pierwszy od lutego istotny spadek ilości zwolnień o blisko 26% (ostatni ujemny odczyt miał miejsce w lipcu i wyniósł zaledwie -1,6%), co powinno nieco ostudzić gołębie oczekiwania wobec polityki Fed po wczorajszym spadku zatrudnienia wg danych ADP.

Nie zabrakło również jastrzębich komentarzy ze strony członków Rezerwy Federalnej. Szefowa Fed Dallas Lorie Logan oceniła ostatnie cięcie stóp procentowych jako zabezpieczenie przeciwko szybkiemu pogorszeniu się sytuacji na rynku pracy, podkreślając wciąż silny popyt konsumentów i potrzebę umiarkowanie restrykcyjnej polityki monetarnej. Warto jednak pamiętać, że Logan nie jest głosującym członkiem FOMC.

Źródło: xStation5