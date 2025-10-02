USDIDX odbija 0,3% przerywając 4 dni spadków💲📈

Dolar przerywa 4-dniową serię spadków pomimo utrzymującej się na początku sesji słabości. USDIDX zyskuje na ten moment ok. 0,3%, wracając tym samym do zakresu utrzymującej się na przestrzeni sierpnia i września konsolidacji.
Największy spadek wartości względem dolara odnotowuje korona norweska (USDNOK: +0,95%), osłabiona dodatkowo presją na ropie, której cena spadła w ciągu 4 ostatnich sesji o blisko 6,5%. W czołówce spadków walut G10 mamy również sąsiadującą koronę szwedzką (USDSEK: +0,55%) oraz dolara australijskiego (AUDUSD: -0,4%), obciążonego spadkami na powiązanych z walutą surowcach (m.in. ruda żelaza i węgiel).
Istotnym czynnikiem pro-dolarowym jest dzisiaj raport Challengera dot. zwolnień pracowników, zwłaszcza, że odwołanie publikacji jutrzejszego raportu NFP zwiększa uwagę, jaką rynek przykłada do innych sygnałów z rynku pracy. Dane wykazały pierwszy od lutego istotny spadek ilości zwolnień o blisko 26% (ostatni ujemny odczyt miał miejsce w lipcu i wyniósł zaledwie -1,6%), co powinno nieco ostudzić gołębie oczekiwania wobec polityki Fed po wczorajszym spadku zatrudnienia wg danych ADP.
Nie zabrakło również jastrzębich komentarzy ze strony członków Rezerwy Federalnej. Szefowa Fed Dallas Lorie Logan oceniła ostatnie cięcie stóp procentowych jako zabezpieczenie przeciwko szybkiemu pogorszeniu się sytuacji na rynku pracy, podkreślając wciąż silny popyt konsumentów i potrzebę umiarkowanie restrykcyjnej polityki monetarnej. Warto jednak pamiętać, że Logan nie jest głosującym członkiem FOMC.
Źródło: xStation5
Podsumowanie Dnia: US2000 dominuje wzrosty na Wall Street 📈Słabszy dolar wspiera metale i crypto
Bitcoin zyskuje 2% i zbliża się do historycznego ATH 📈
Miedź rośnie, znów blisko ATH! 📈🏗️
Kontrakty na emisje szybują w górę! 📈🏭
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.