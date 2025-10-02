Podsumowanie dnia: indeksy kończą dzień bez większych zmian, BLS prawdopodobnie opublikuje dane NFP 🔎

-
Rząd USA pozostaje zamknięty już drugi dzień, a pogłębiający się impas wstrzymuje inwestorów przed zakupami na rynku akcji. Dzisiejsza sesja kasowa kończy się praktycznie bez zmian. Indeksy notują niewielkie odchylenia o +/-0,05% za wyjątkiem US100, który zyskuje 0,30%.
Administracja Trumpa zamroziła 26 mld USD przeznaczonych dla stanów sprzyjających Demokratom (w tym na projekty transportowe w Nowym Jorku i inwestycje zielone), a także zasygnalizowała możliwość federalnych zwolnień.
Kapitol pozostaje sparaliżowany po nieudanych głosowaniach w Senacie. Demokraci oskarżają Biały Dom o wykorzystywanie shutdownu jako narzędzia nacisku, podczas gdy Republikanie twierdzą, że to Demokraci blokują rutynowe finansowanie. Trump określił ten moment jako szansę na cięcia w „agencjach demokratycznych”, sugerując perspektywę długotrwałej konfrontacji.
Z powodu zamknięcia rządu nie poznaliśmy dzisiaj cotygodniowych zasiłków dla bezrobotnych.
Zwolnienia w gospodarce USA we wrześniu wyniosły 54,064 etatów wobec 85,979 poprzednio (spadek o ponad 25%), ale wciąż pozostają wysoko.
Rynek nie spodziewał się publikacji jutrzejszego raportu NFP z rynku pracy, dlatego poświecił dzisiejszej publikacji Challengera nieco więcej uwagi. Jednak urząd (BLS) odpowiedzialny za publikację danych NFP właśnie potwierdził gotowość do opublikowania danych zgodnie z kalendarzem ekonomicznym.
Giełdy w Europie zakończyły sesję głównie na zielono (EU50: +0,8%), z niemieckim DAXem i francuskim CAC40 na czele (DE40, FRA40: +0,9%). Gorzej poradziła sobie giełda w Mediolanie (ITA40: -0,1%), Londynie (UK100: -0,35%) oraz w Madrycie (SPA35: -0,5%).
Indeks dolara przerywa 4-dniową serię spadków, odbijając 0,15% pomimo słabości na początku sesji. Najsłabszymi walutami G10 sa waluty nordyckie (USDNOK: +0,8%, USDSEK: +0,45%), na których ciążą spadki na cenach ropy. AUDUSD traci 0,3% na fali słabości surowców eksportowych Australii (żelazo, węgiel). EURUSD traci 0,1% do 1.1712.
Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 6,3% wobec oczekiwanych 6,2% i 6,2% poprzednio.
Ropa brent i WTI tracą 4 dzień z rzędu, przedłużając spadki o kolejne 1,9%. NATGAS zyskał po publikacji mniejszej od oczekiwań zmiany zapasów gazu (53 BCF vs 64 BCF konsensus), jednak zyski zostały szybko zredukowane do +0,5%.
Bitcoin testuje dzisiaj opór w okolicach 120,000 USD. W momencie publikacji cyfrowa waluta zyskuje 1,00% do 119,700 USD, jednak najwyższa dzienna cena sięgała już 120,300 USD przy wzroście o 1,50%.
Ethereum również notuje imponujący dzień, zyskując 2,25% do 4,447 USD, a kapitalizacja pozostałych altcoinów rośnie 1,70% do 1130 mld USD.
