Bitcoin zyskuje 1,25% i przebija 120,000 USD 🚀

Bitcoin zyskuje dzisiaj 1,25% do 120,200 USD. Ethereum zalicza jeszcze lepszy dzień, zyskując 2,20% do 4447 USD, a kapitalizacja pozostałych altcoinów rośnie 1,70% do 1130 mld USD.

Popyt na rynku jest wypadkową wielu czynników. Po pierwsze weszliśmy właśnie w historycznie najbardziej wzrostowy kwartał w roku. Spośród nadchodzących trzech miesięcy najbardziej wzrostowy był jednak listopad, co sugeruje, że obecne wzrosty nie są spowodowane tylko sezonowością. Zresztą trendy rozpoczął się na kilka dni przed rozpoczęciem października. Po drugie mamy za sobą bardzo mocne wakacyjne miesiące na rynku akcji oraz złota, podczas których rynek kryptowalut pozostawał nieco uśpiony. Obecne wzrosty mogą być częścią takiego odreagowania. Po trzecie, i to wydaje się być największy katalizator obecnych wzrostów, od dnia wczorajszego rząd USA pozostaje w zamknięciu. Bitcoin zaczął zyskiwać w miarę wzrostu prawdopodobieństwa materializacji takiego scenariusza, a notowania wręcz wystrzeliły w momencie shutdownu. To właśnie ta niepewność inwestorów do amerykańskiego rynku może kierować kapitał na alternatywny rynek kryptowalut.

Na obecne wzrosty wpływ mają zapewne wszystkie trzy czynniki w różnym stopniu. Do tego należy dodać również rozpoczęcie luzowania polityki monetarnej przez Fed oraz zbliżające się kolejne obniżki w październiku oraz listopadzie.

Bitcoin znajduje się obecnie przed ważnym poziomem oporu w okolicach 120,500 USD, który skutecznie utrzymał kurs w lipcu oraz sierpniu tego roku. Wobec tak dynamicznych wzrostów w ostatnich dniach niewykluczona jest również lekka realizacja zysków przez inwestorów.