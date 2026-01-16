Komentarz giełdowy: Gołębie sygnały z RPP, hossa na GPW rozpędzi się w 2026 roku?

Rok 2026 rozpoczął się optymistycznie dla polskich aktywów. Polski złoty pozostaje bardzo mocny na tle globalnych walut, mimo 'gołębiej narracji' w Radzie Polityki Pieniężnej, a GPW pokazuje siłę. WIG20 zdołał otrząsnąć się po spadkowej sesji w ubiegłym tygodniu i mimo spadku notowań banków, indeks kontynuuje zwyżkę, która nabrała wiatru w żagle w drugiej połowie ubiegłego roku. Zainteresowanie inwestycjami na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie napawa optymizmem, w świetle solidnych danych makro z polskiej gospodarki, spadku rentowności polskich obligacji oraz rosnącego zainteresowania 'alternatywami' dla inwestycji w nieruchomości, które po dwóch dekadach wzrostów zaczynają łapać zadyszkę. Czy wprowadzenie podatku od większej liczby mieszkań istotnie poprawi napływy kapitału do krajowego rynku akcji?

Wczorajsza konferencja prezesa NBP prof. Glapińskiego była wyraźnie gołębia. Sam Glapiński przyznał, że przestrzeń do obniżek stóp istnieje, a dziś gołębie podejście powtórzyli członkowie RPP, Wnorowski i Kotecki. Wydaje się, że stopy w tym roku spaść mogą nawet o 100 punktów bazowych, przy czym obniżka w lutym wcale nie jest niemożliwa. Jak sam prezes NBP wskazał, bank będzie reagowała na napływające dane i nie zobowiązuje się czekać do projekcji inflacyjnych w marcu. Dominuje pogląd, że spadek inflacji jest trwały, a to oznacza, że utrzymywanie tak mocno dodatnich stóp realnych w Polsce nie jest uzasadnione. Naturalnie złoty może pozostać mocny, mimo zmiany nastawienia NBP, ponieważ cykl luzowania polityki zarównow w USA jak i w strefie euro trwa równolegle i przebiega w środowisku mniej zachęcających danych makro.

Wydaje się, że WIG20 ma wciąż sporą przestrzeń do wzrostów, a wyniki benchmarku polskich akcji od początku roku nie są imponujące. Podczas gdy WIG20 wzrósł niespełna 1% w tym roku i notowany jest w okolicach 3300 punktów, WIG40 wzrósł o 0,4%, a sWIG80 o prawie 4%. Podobna tendencję obserwujemy za oceanem, gdzie indeks małych i średnich firm Russell 2000 od 10 sesji regularnie bije stopy zwrotu z indeksu S&P 500. Historycznie wygląda to na anomalię, ale pokazuje, że zainteresowanie kapitału wykracza poza największe firmy i koncentruje się na 'wyrównywaniu' wycen w miarę jak pewność co do polityki monetarnej i trwałości wzrostu gospodarczego rośnie. Podobnie w Polsce, choć notowania banków czy Dino Polska ciążą na WIG20, to mniejsze indeksy w tym roku generują wyraźnie lepsze wyniki.

Piątkowa sesja będzie mijała pod znakiem kapitału koncentrującego się na sektorze półprzewodników, który ponowie 'zabłysnął' zarówno w Europie gdzie zwyżkują akcje ASML, jak i za oceanem, gdzie wzrosty rozlały się z tajwańskiego TSMC na całą branżę; od Nvidia przez Broadcom aż po AMD czy KLA Corp. Inwestorzy upewniają się, że hossa AI jest trwała, a ostatnie komentarze największych instytucji wydają się potwierdzać, że wydatki na sztuczną inteligencję będą rosły w miarę jak jej rozwój nabiera strategicznego rozmachu i przyspiesza konkurencję na linii Waszyngton - Pekin.

Prezes funduszu BlackRock, Larry Fink wczoraj stwierdził, że inwestyje na początku 2025 roku wydają się bezpieczniejsze, niż miało to miejsce na początku ubiegłego roku, ponieważ konflikt w Strefie Gazy wygasł, a pokojowe rozwiązanie wojny w Ukrainie jest na wyciągnięcie ręki. To właśnie tu GPW możę szukać największego katalizatora w 2026 roku. Zawieszenie broni za wschodnią granicą mogłoby skierować olbrzymie napływy na polski rynek akcji, angażując w to nie tylko kapitał zagraniczny, ale i podążające za nim środki krajowych inwestorów. Wydaje się, że jesteśmy dziś bliżej tego rozwiązania, a prezydent Zełenski przekazał, że więcej szczegółów być może poznamy na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. W takim scenariuszu możemy oczekiwać, że choć WIG20 rozpoczął rok nieśmiało, benchmark zyskiwał będzie w miarę, jak rynki wyceniać będą zbliżające się rozwiązanie konfliktu Rosji i Ukrainy. O godzinie 15:20, WIG20 traci 0,2%, ale kontrakty na Nasdaq 100 sugerują wyższe otwarcie sesji po drugiej stronie Atlantyku.

Eryk Szmyd Analityk rynków finansowych XTB