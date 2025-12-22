Komentarz giełdowy: GPW na fali hossy, a WIG20 wraca do poziomów z 2008 roku

Polski rynek akcji znajduje się obecnie w wyjątkowej fazie wzrostowej. WIG20 osiąga historyczne szczyty, wracając do poziomów sprzed wielu lat, które poprzednio notowano w okresie ostatnich dużych hoss na GPW. To powrót do maksimów, które jeszcze kilka lat temu wydawały się odległe, co jest wyraźnym sygnałem rosnącej siły i stabilności polskiego rynku kapitałowego. Szeroki indeks WIG również notuje imponujące zwyżki, pokazując, że wzrosty nie ograniczają się jedynie do największych spółek, lecz obejmują coraz szerszy segment rynku. Tak dynamiczny rozwój sytuacji jest efektem wielu nakładających się czynników, zarówno makroekonomicznych, jak i psychologicznych, które wspólnie kształtują dzisiaj pozytywny sentyment inwestorów, zwiększając zarówno aktywność inwestorów instytucjonalnych, jak i detalicznych.

Jednym z kluczowych czynników wspierających wzrosty jest polityka banków centralnych. W 2025 roku Narodowy Bank Polski obniżył stopy procentowe o 175 punktów bazowych do poziomu 4% w grudniu, reagując na spadek inflacji do 2,4%. Niskie koszty finansowania sprzyjają zwiększonej płynności w systemie bankowym, co przekłada się na większą aktywność inwestorów na rynku akcji. Rynek reaguje na perspektywę stabilizacji stóp procentowych i łagodniejszej polityki pieniężnej, co jest szczególnie istotne dla spółek z segmentu mWIG40 i sWIG80, które wcześniej były bardziej wrażliwe na koszt kapitału. Obecne zwyżki WIG20 i szerokiego rynku można zatem uznać za wypadkową decyzji banków centralnych oraz poprawiającego się nastroju inwestorów wobec polskiej gospodarki.

Silne wzrosty indeksów są również odzwierciedleniem dobrej kondycji polskich spółek. Najwięksi gracze z WIG20 notują stabilne wyniki finansowe, rosnące przychody i poprawę rentowności, co sprawia, że papiery blue chipów stają się coraz bardziej atrakcyjne. Wysoka jakość wyników finansowych w połączeniu z transparentnością sprawozdawczości zwiększa zaufanie inwestorów krajowych i zagranicznych. Rosnące zainteresowanie sektorem przemysłowym przyczynia się do dodatniego bilansu napływów kapitału na giełdę. Polskie spółki coraz skuteczniej wykorzystują dostęp do funduszy unijnych i realizują projekty inwestycyjne, co przekłada się na długoterminowy wzrost wartości dla akcjonariuszy.

Psychologiczny aspekt rynku również odgrywa swoją rolę. Tradycyjny rajd św. Mikołaja, czyli wzrosty na giełdzie w ostatnich dniach roku, napędza popyt ze strony inwestorów detalicznych i instytucjonalnych. Choć nie jest to czynnik fundamentalny, w połączeniu z korzystnymi warunkami makroekonomicznymi może przyczyniać się do dodatkowego przyspieszenia wzrostów.

Patrząc w przyszłość, rok 2026 zapowiada się interesująco, zwłaszcza dla segmentów średnich i mniejszych spółek. mWIG40 i sWIG80 mają szansę stać się największymi beneficjentami obniżek stóp procentowych, które obniżą koszty finansowania i zwiększą atrakcyjność inwestycji w akcje spółek średniej i małej kapitalizacji. Napływy środków z funduszy Unii Europejskiej wesprą rozwój infrastruktury, innowacji i modernizację firm. Realizacja dużych programów inwestycyjno-infrastrukturalnych w sektorach energetyki, transportu, technologii i budownictwa stworzy potencjał do dynamicznego wzrostu przychodów i zysków spółek.

Obecne zwyżki polskiej giełdy są wypadkową decyzji banków centralnych, siły fundamentów krajowych spółek oraz sezonowego optymizmu inwestorów. W krótkim terminie WIG20 i szeroki WIG kontynuują imponujący trend wzrostowy, ale perspektywy na 2026 wskazują, że największe zyski mogą przynieść mWIG40 i sWIG80, dzięki korzystnemu połączeniu polityki monetarnej, funduszy unijnych i dużych programów inwestycyjnych. Polska giełda nie tylko odrabia straty z przeszłości, ale także buduje solidną podstawę do dalszego wzrostu, zwłaszcza w segmencie średnich i mniejszych spółek.

Na godzinę 16:00 WIG20 zyskuje około 0,7%, mWIG40 wzrasta o blisko 0,9%, a sWIG80 notuje symboliczny wzrost. Szeroki indeks WIG rośnie o ponad 0,6%.

Mikołaj Sobierajski

Analityk Rynku Akcji XTB