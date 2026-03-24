Komentarz giełdowy: Implikowana zmienność może zatopić rynki

W sytuacji rynkowej tak chaotycznej, jak obecna dobrą praktyką jest zepchnąć na dalszy plan wiadomości i publikacje z mediów społecznościowych, a skupić się na rynku długu oraz jego instrumentach pochodnych.

Jednym z kluczowych zjawisk, jakie mogą obserwować uczestnicy rynku, jest wzrost rentowności obligacji, wyraźnie skoncentrowany na dłuższych terminach zapadalności. W standardowym kontekście rynkowym byłoby to w pełni racjonalne i uzasadnione zachowanie w świetle m.in. cen ropy i konfliktu w Zatoce Perskiej. Jednak obserwując prognozy inflacyjne dla USA, wzrost oczekiwań inflacyjnych pozostaje niewielki. Co więcej, sytuacja na rynku pracy, ceny metali przemysłowych oraz szereg wskaźników sentymentu bardziej przychylają się do tezy, że kierunek dla gospodarki jest bardziej recesyjny, a mniej inflacyjny.

W praktyce oznacza to nie tyle, że rynek oczekuje podwyżek stóp procentowych, ile że rośnie implikowana zmienność stóp procentowych, czyli, w terminologii zrozumiałej dla opinii publicznej, rynek po prostu nie wie, czego oczekiwać. Wskazania te potwierdzają dane z platformy Bloomberg. Jest to zjawisko dużo gorsze, niż może się to wydawać na pierwszy rzut oka.

Podmioty gospodarcze mają często niedocenianą zdolność adaptacji do szerokiego wachlarza destrukcyjnych czynników makroekonomicznych, takich jak np. inflacja czy wysokie stopy procentowe. To natomiast, co podmioty gospodarcze, a docelowo spółki, znoszą bardzo źle, to błędna alokacja zasobów przedsiębiorstwa wynikająca z błędnych prognoz lub oczekiwań, albo z ich zupełnego braku.

Widać to szczególnie dobrze na przykładzie spółek technologicznych oraz spółek z obszaru „prywatnego kredytu”. Radykalne, miejscami głębokie przeceny nie są pokłosiem niechybnego „pęknięcia bańki AI” (choć nie oznacza to, że do tego nie dojdzie). Spółki te tracą, ponieważ są obecnie najbardziej narażone na tego typu niepewność. Wynika to ze specyfiki modeli biznesowych tych podmiotów oraz dość wyjątkowego okresu w historii obu branż.

Warto jednak pamiętać, że w otoczeniu takiej niepewności nie spadają pojedyncze sektory, lecz całe rynki. Najlepszym i dobitnym przykładem był tutaj rok 2022. Podwyższona zmienność i niepewność nie mają w zwyczaju utrzymywać się przez dłuższe okresy, a wciąż istnieje szereg scenariuszy, które mogłyby „wyprostować” oczekiwania rynku. Jeśli jednak ma to nastąpić, czasu na deeskalację konfliktu z Iranem jest coraz mniej, a potencjalne wyzwania dla banków centralnych z każdym dniem stają się coraz większe.

Kamil Szczepański – Młodszy Analityk Rynków Finansowych XTB