US100 zyskuje 1,5% 📈

Perspektywa postępu w negocjacjach między USA, a Iranem, które w weekend zasygnalizował Trump napędza globalne indeksy akcji - zwłaszcza kontrakt na amerykański Nasdaq 100 (US100), który notuje ponad 1,5% zwyżkę choć sesja w USA dziś nie odbęzie się z powodu święta państwowego.

Kontrakty na ropę Brent (OIL) spadają dziś 4%, co obniża rentowności i poprawia napływy do aktywów ryzykownych; dolar osłabia się

Indeks MSCI All Country World wspiął się dziś w okolice historycznych maksimów

Sesja azjatycka przebiegała pod dyktando byków - japoński Nikkei zwyżkował blisko 3%, dzięki wzrostom spółek tech.

Ostatnie tygodnie pokazały, że największe firmy technologiczne są gotowe by inwestować kolejne setki miliardów dolarów w infrastrukturę AI, na czym korzysta wiele spółek notowanych w Nasdaq, a wzrost zysków spółek w indeksie S&P 500 wyniósł w I kwartale ok. 26% r/r, co wg. danych Bank of America jest najlepszym wynikiem od 2021 roku. Mimo ostrożnego tonu zarządów firm, prognozy wyników pozostają wyraźnie lepsze od historycznych średnich.

Najważniejsze raporty wynikowe w tym tygodniu przedstawią Marvell Technology i Salesforce w środę oraz detaliści Costco, Dell, Best Buy, Dollar Tree i Gap w czwartek. Inwestorzy będą obserwować publikację wskaźnika PCE inflation, czyli preferowanej przez Fed miary inflacji. Rynek śledzi także potencjalne porozumienie z Iranem i możliwe ponowne otwarcie Cieśniny Ormuz, co może wpłynąć na ceny ropy i przyszłe decyzje Fed dotyczące stóp procentowych.

US100 (interwał D1)

Źródło: xStation5