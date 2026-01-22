Komentarz giełdowy: Kto się myli?

Donald Trump uspokoił rynki oraz część sojuszników swoim przemówieniem na forum w Davos, oraz komunikatami bezpośrednio po nim. Administracja USA zrezygnowała z ceł i gróźb, a rynek zrezygnował ze spadków — przynajmniej chwilowo.

Niepewność na rynkach finansowych można odmieniać już przez wszystkie przypadki, a niemal każdego dnia inwestorzy zmuszeni są utwierdzać się w tym przekonaniu. Należy zadać sobie pytanie, jakie czynniki cenotwórcze pozostają obecnie najbardziej iluzoryczne oraz jak rynki będą dostosowywać się do szybkich wzrostów ryzyka, które niejednokrotnie znika szybciej, niż się pojawiło.

Obserwować można obecnie jednoczesny wzrost rentowności obligacji, wzrost cen metali szlachetnych oraz wzrosty na rynku akcyjnym, przy jednocześnie trwającym cyklu stóp procentowych. Prawa makroekonomii mówią jasno, że przy takim kierunku cen aktywów ktoś musi się mylić. Powodów może być wiele: rewolucja AI może okazać się jednak rewolucją tylko z nazwy, a banki centralne mogły nie dostosować swojej polityki do rzeczywistych warunków w gospodarce.

To właśnie na rynkach takich jak obecnie najlepiej radzą sobie inwestorzy instytucjonalni, a sedno strategii minimalizacji negatywnej ekspozycji na ryzyko można wyciągnąć z niedawnego raportu Goldman Sachs. Zamiast z uporem prognozować ryzyko, dużo lepiej się na nie uodpornić. W takich warunkach naturalnie coraz jaśniej błyszczy złoto. Jest to proste, ale połowiczne rozwiązanie problemu. O czym inwestorzy zapominają, to że nie wszystkie metale szlachetne są sobie równe. Złoto rośnie, bo jest ulubieńcem banków centralnych i cieszy się fundamentalnym popytem, który nie pozwoli mu spaść poniżej pewnego poziomu przy obecnym reżimie monetarnym. Srebro czy platyna są pozbawione takiego wsparcia i utrzymują się na obecnych poziomach głównie dzięki spekulacji, która prędzej czy później się skończy.

Największe stopy zwrotu mogą czekać w małych i średnich spółkach: o obniżonej korelacji z głównymi indeksami, odpornych bilansach, obiecujących produktach i dobrze zgłębionych niszach. Zarówno one, jak i złoto będą beneficjentami rotacji kapitału z obligacji i dużych spółek, które stają się coraz bardziej obciążone ryzykami systemowymi.

Kamil Szczepański

Młodszy Analityk Rynków Finansowych XTB