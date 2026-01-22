US Open: Wall Street próbuje utrzymać wzrosty 📈

Kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy giełdowe rosną, choć po otwarciu Wall Street część zwyżek została zredukowana. Nastroje wspiera poprawa apetytu na ryzyko po tym, jak prezydent Donald Trump zasugerował wycofanie się z ostatniej, ostrej retoryki celnej związanej z napięciami wokół Grenlandii. Ten zwrot pomógł ustabilizować rynek po gwałtownym epizodzie wzrostu zmienności. Po publikacji danych makro US100 próbuje utrzymać się powyżej EMA50 (czerwona linia) na interwale D1, podczas gdy RSI pozostaje niejednoznaczne.

Kilka kluczowych spółek, w tym Microsoft, Nvidia i Tesla, wciąż notowanych jest wyraźnie poniżej niedawnych szczytów, co podtrzymuje narrację o „resetowaniu wycen”. Jednocześnie Meta Platforms należy dziś do najsilniejszych spółek na Wall Street - kurs odbija od lokalnych minimów, a analitycy Jefferies zarekomendowali kupno akcji spółki po około 20% korekcie.

Źródło: xStation5

Meta Platforms (META.US) oraz amerykańskie kwity depozytowe Alibaba (BABA.US) należą dziś do najmocniejszych spółek na Wall Street.

Źródło: xStation5

Co napędza odbicie?

Rynek reaguje pozytywnie na kolejną odsłonę scenariusza określanego przez traderów jako „TACO”, czyli układu, w którym agresywne groźby handlowe są następnie wycofywane lub odsuwane w czasie. Tym razem chodzi o odejście Trumpa od nałożenia ceł na kilka państw europejskich, co miało być elementem negocjacji powiązanych z Grenlandią.

Najważniejsze ruchy rynkowe:

S&P 500 rośnie, kontynuując odbicie po środowym zamknięciu.

Nasdaq lideruje wzrostom, a ton „risk-on” jest szczególnie widoczny w sektorze technologicznym.

Rentowności obligacji USA na starcie sesji lekko spadają.

Ropa tanieje nieznacznie, złoto jest lekko pod presją, a Bitcoin pozostaje minimalnie niżej.

Choć nastroje wyraźnie się poprawiają, szerszy obraz rynku pozostaje kruchy. Inwestorzy oceniają, czy presja inflacyjna wynikająca z ceł słabnie - co mogłoby dać Fed więcej przestrzeni do obniżek stóp procentowych w dalszej części roku. Mimo pozytywnej reakcji na złagodzenie retoryki celnej, wątek geopolityczny wciąż jest nierozstrzygnięty, a Grenlandia ponownie stała się czynnikiem ryzyka „z nagłówków”. Początek sezonu wyników jest solidny: 82% spółek z S&P 500 raportuje powyżej oczekiwań, jednak rynek w większym stopniu koncentruje się na prognozach i komentarzu zarządów niż na danych historycznych.

Dane makro z USA:

Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych: 200 tys. wobec 209 tys. oczekiwanych i 198 tys. poprzednio; liczba kontynuowanych wniosków nieco niższa od prognoz.

PKB USA (finalnie, k/k): 4,4% wobec 4,3% oczekiwanych i 4,3% poprzednio (indeks cen: 3,8% r/r zgodnie z oczekiwaniami); PCE: 2,8% r/r zgodnie z prognozami.

Źródło: XTB Research, BLS, Bloomberg Finance L.P.

Spółki w centrum uwagi:

AMD (AMD.US) dynamicznie wzrosło w handlu posesyjnym po wynikach lepszych od oczekiwań.

Lululemon (LULU.US) zyskuje po ogłoszeniu programu skupu akcji.

Abbott (ABT) spada o 4% po publikacji wyników za IV kwartał.

Axogen (AXGN) traci 7% po ogłoszeniu emisji akcji o wartości 85 mln USD.

Knight-Swift (KNX) zniżkuje o 2% po rozczarowujących wynikach za IV kwartał.

Mobileye (MBLY) rośnie o 6% po podniesieniu prognoz.

Procter & Gamble (PG) spada o 1,6% — wzrost sprzedaży organicznej wyhamował, a wolumeny zmalały.

Rocket Lab (RKLB) zyskuje 2% po informacji o incydencie podczas testu ciśnieniowego (pęknięcie po teście kwalifikacyjnym).

Sphere Entertainment (SPHR) rośnie o 3% po podwyższeniu rekomendacji przez BTIG do „Kupuj”.

Venture Global (VG) zyskuje 10% po wygraniu sporu z Repsol dotyczącego dostaw LNG z terminalu w Luizjanie.

Źródło: xStation5