NATGAS rośnie w euforii o 11% 📈Akrtyczny mróz w USA wspiera rekordowy wzrost od 2022 roku

Wzrosty na rynku gazu ziemnego nie zwalniają przed zaplanowanym na dziś rolowaniem kontraktów. Kontrakty na amerykański gaz ziemny Henry Hub (NATGAS) rosną o prawie 11% i zbliża się do 5,6 USD za MMBtu. Kontrakty terminowe na gaz ziemny w USA wystrzeliły o ok. 75% w zaledwie trzy dni, osiągając najwyższe poziomy cenowe od 2022 r. Impulsem jest arktyczna fala mrozów i największa burza zimowa sezonu: przez weekend w USA ponad 175 mln obejmą opady śniegu, marznący deszcz i oblodzenia, co podbija popyt na ogrzewanie.

Rynek został „ściśnięty” przez pogodę: gwałtowna zmiana prognoz zmusiła traderów do zamykania krótkich pozycji, bo jeszcze pod koniec zeszłego tygodnia fundusze hedgingowe stawały się coraz bardziej nastawione na spadki.

Mróz niesie też ryzyko po stronie podaży: bardzo niskie temperatury mogą powodować zamarzanie wody w infrastrukturze i zakłócenia w wydobyciu oraz eksporcie LNG.

Równie mocno eksplodowały ceny spot: dostawy na Henry Hub na koniec stycznia skoczyły w okolice 13 USD/mmBtu (z ok. 7 USD we wtorek i poniżej 4 USD pod koniec poprzedniego tygodnia), a w „wąskim gardle” północno-wschodnich USA pojawiały się transakcje nawet w rejonie 30 USD/mmBtu.

Dane o zapasach w USA mogą wyglądać „niedźwiedzio” w ujęciu historycznym: szacunki mówiły o spadku zapasów o ok. 98 mld stóp sześciennych (bcf), wobec 5-letniej średniej ubytku 191 bcf — co sugerowałoby, że magazyny nadal są powyżej średniej i dają bufor.

Bloomberg wskazuje, że kolejny raport może przynieść jedną z największych w historii redukcji zapasów, jeśli weekendowe mrozy gwałtownie podbiją zużycie.

Fala zimna podniosła ceny gazu także w Europie i Azji: Europa szykuje się na kolejne ochłodzenie i jest silnie uzależniona od importu LNG z USA po utracie większości dostaw z Rosji od kryzysu 2022 r.

USA są największym eksporterem LNG na świecie, a dostawy do terminali eksportowych to już ok. 17% krajowej produkcji gazu — co coraz mocniej łączy amerykański rynek z cenami globalnymi.

W Azji benchmark gazu wzrósł do najwyższych poziomów od końca listopada; region ma co prawda większe zapasy niż Europa, ale dłuższa fala mrozów mogłaby nasilić globalną konkurencję o LNG.

Choć rynek wcześniej liczył na nadpodaż wraz z uruchamianiem nowych projektów LNG od 2026 r., obecna wyprzedaż spokoju i skok cen to przede wszystkim efekt pogody, a nie trwałej zmiany fundamentów.

Wniosek: gaz stał się surowcem bardziej globalnym i „elastycznym”, przez co reakcje cenowe na pogodę i przepływy LNG potrafią być dziś szybsze i ostrzejsze niż w przeszłości. NATGAS (interwał D1) Wskaźnik RSI dla kontraktu przekroczył 70, co zwykle sugeruje wykupienie i zwiększa ryzyko korekty, ale do uruchomienia takiej prawdopodobnie potrzebna byłaby poprawa prognoz pogody. Obecnie NATGAS notowany jest na poziomach najwyższych od grudnia 2022 roku. Źródło: xStation5 Od ostatniego rolowania NATGAS wzrósł o blisko 50% Źródło: xStation5 Prognozy pogody dla USA wg. najnowszego raportu NOAA sugerują niskie temperatury na wschodnim wybrzeżu USA w horyzonice 8 do 14 dni. W większości kluczowych dla 'zimowego popytu' stanów USA temperatury mają być wyraźnie niższe, co będzie wspierać popyt na ogrzewanie. Źródło: NOAA, CPC

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.