PILNE: Inflacja PCE zgodnie z oczekiwaniami↔️

22.01.2026 Publikacja Inflacji PCE za Listopad: PCE Bazowy MoM: 0,2% (Oczekiwano: 0,2%; Poprzednio: 0,2%)

PCE Bazowy YoY: 2,8% (Oczekiwano: 2,8%; Poprzednio: 2,7%)

PCE MoM: 0,2% (Oczekiwano: 0,2%; Poprzednio: 0,2%)

PCE YoY: 2,8% (Oczekiwano: 2,8%; Poprzednio: 2,7%) Indeks PCE okazał się zgodny z oczekiwaniami rynku. Wzrost w ujęciu miesięcznym utrzymuje się na poziomie 0,2% jednak rocznie niebezpiecznie wzrósł on do 2,8%. Odczyt ten jest bardzo istotnym z perspektywy polityki monetarnej. Inflacja PCE jest "ulubioną miarą FEDu" przy pomiarach dynamiki cen w gospodarce a każdy jej wzrost jest potężnym argumentem przeciw obniżkom stóp. Wzrost ten pozostaje jednak wciąż umiarkowany oraz zgodny ze zdyskontowanymi oczekiwaniami rynku. Ruch na indeksach i parach walutowych w reakcji na publikacje pozostaje znikomy. EURUSD (M1) Źródło: xStation5

