Komentarz Giełdowy: Moody’s kluczowe dla Polski, Trump i Xi pod lupą inwestorów

Piątkowa sesja na europejskich giełdach zakończyła się umiarkowanymi wzrostami, wieńcząc tydzień, który dla większości głównych parkietów był najlepszy od ponad miesiąca. Impulsem do poprawy nastrojów była nie tylko decyzja amerykańskiej Rezerwy Federalnej, ale również poprawiający się sentyment inwestorów do sektorów cyklicznych, szczególnie motoryzacyjnego i technologicznego.
Na tle odbijających rynków europejskich warszawski parkiet prezentował się słabiej, kontynuując lokalny trend konsolidacyjny. Indeks WIG20 zakończył piątkową sesję spadkiem o 0,12 procent, co w skali tygodnia oznacza stratę na poziomie blisko dwóch procent. mWIG40 w ujęciu tygodniowym stracił blisko 1,3 procent, natomiast sWIG80, mimo wcześniejszych spadków, w piątek zdołał się odbić i zakończył dzień wzrostem, co może sugerować poprawę sentymentu wśród inwestorów indywidualnych.
Najważniejszym czynnikiem wpływającym na postawę inwestorów w Polsce jest oczekiwana dziś wieczorem decyzja agencji Moody’s dotycząca ratingu kredytowego kraju. Choć rynek obawia się, że wzorem Fitcha, Moody’s może obniżyć perspektywę do negatywnej, co byłoby ostrzeżeniem przed możliwym cięciem ratingu w przyszłości, ostateczne rozstrzygnięcie poznamy dopiero po publikacji.
Utrzymujące się napięcia wokół sytuacji fiskalnej Polski, w tym wysoki deficyt budżetowy, rosnące potrzeby pożyczkowe oraz koszty obsługi długu, powodują, że część zagranicznych inwestorów zachowuje dystans wobec polskich aktywów. W efekcie, mimo korzystnego otoczenia globalnego, krajowe indeksy nie uczestniczą w pełni w wzroście obserwowanym na większych rynkach, a każda decyzja agencji ratingowych może mieć wymierny wpływ na napływ kapitału do Polski.
Z kolei za oceanem sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Decyzja Rezerwy Federalnej USA o obniżce stóp procentowych o 25 punktów bazowych została przez rynki zinterpretowana jako początek długo wyczekiwanej fazy luzowania monetarnego. FED utrzymał jednocześnie pozytywne prognozy dla gospodarki, co zdaniem inwestorów sugeruje tak zwane miękkie lądowanie amerykańskiej gospodarki, czyli spowolnienie bez recesji. W efekcie amerykańskie indeksy wystrzeliły na nowe historyczne maksima.
Na tle tego optymizmu inwestorzy śledzą również geopolityczne napięcie między USA, a Chinami. W centrum uwagi pozostaje zapowiedziana rozmowa telefoniczna między Donaldem Trumpem, a Xi Jinpingiem. Według źródeł administracyjnych rozmowa ma się odbyć w najbliższych dniach, jednak do piątkowego wieczora nie została jeszcze zrealizowana. Tematem będzie między innymi przyszłość aplikacji TikTok w Stanach Zjednoczonych.
Na razie strony osiągnęły jedynie wstępne porozumienie dotyczące przekazania kontroli nad amerykańskimi operacjami TikToka konsorcjum z udziałem Oracle i krajowych funduszy inwestycyjnych. Kluczowe kwestie, takie jak dostęp do algorytmu i zarządzanie kodem źródłowym, pozostają nierozstrzygnięte. Efekt rozmowy może mieć istotny wpływ na rynek, zarówno pod kątem dalszych napięć handlowych, jak i sentymentu inwestorów.
Dodatkowo spotkanie przywódców może stanowić początek nowej rundy negocjacji handlowych. Rynek z niepokojem obserwuje możliwość odnowienia napięć celnych, które w przeszłości wielokrotnie destabilizowały globalny handel i rynki finansowe.
Mikołaj Sobierajski
Analityk Rynku Akcji XTB
