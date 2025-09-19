czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
🔝Srebro rośnie ponad 2%

17:33 19 września 2025

Srebro potencjalnie może zamknąć się dzisiaj najwyżej od 2011 roku, wspierane przez oczekiwania kolejnych obniżek stóp procentowych

Srebro sięgnęło najwyższych dziennych poziomów od 2011 roku w miniony wtorek, rozpoczynając niewielką korektę, która pogłębiona została w trakcie decyzji Rezerwy Federalnej, której wydźwięk pozostawał trudny do rozpracowania. Dzisiaj Neel Kashkari, jeden z członków Fed wskazuje, że popierał ostatnią decyzję o obniżce stóp procentowych i widzi jeszcze dwa ruchy w tym roku. Kashkari nie jest członkiem głosującym w tym roku, ale będzie decydował o stopach procentowych w 2026 roku. Miran wskazuje również, że właściwym jest głosowanie za obniżką stóp procentowych o 50 punktów bazowych, aby sprowadzić stopy do poziomu neutralnego.

Pod względem fundamentalnym srebro pozostaje w silnym deficycie podażowym już od kilku lat. W 2025 roku deficyt może przebić ponad 200 milionów uncji, co może oznaczać 8 rok z rzędu niedoboru metalu. Oczywiście odzysk srebra jest wysoki, ale coraz większe zainteresowanie ze strony inwestycyjnej może spowodować, że srebra zacznie brakować dla przemysłu. Obecnie srebro jest wykorzystywane głównie w sektorze fotowoltaicznym, w sektorze samochodów elektrycznych, w elektronice i technologii 5G.

Wzrosty cen złota napędzane są również popytem na złoto. Złoto kupowane jest przez dużych inwestorów i również tych oficjalnych jak banki centralne. Srebro z racji tego, iż jest tańsze, wybierane jest przez mniejszych inwestorów. 

Stosunek cen złota do srebra spada obecnie do poziomu 86, natomiast 10 letnia średnia krocząca znajduje się na poziomie 82. Jeśli złoto miałoby powrócić do 3700 albo sięgnąć nawet 3800 USD za uncję, to przy spadku stosunku cenowego na poziomie 82, dawałoby to wycenę dla srebra na poziomie 45-46 USD za uncję. Choć nie byłyby to rekordowe poziomy na srebrze, to byłoby ich bardzo blisko.

 
Potencjalnie jest dzisiaj szansa na najwyższe zamknięcie na srebrze od 2011 roku. Dzisiejsze wzrosty są nominalnie największe od 1 września. Jeśli srebro miałoby powrócić do korekty, kluczowe miejsca wsparcia to okolice 41,5 oraz 40 USD za uncję. Z kolei potencjalne cele dla srebra to 43, a następnie 45 USD za uncję. Źródło: xStation5

