Podsumowanie Dnia - Kolejny dzień rekordów na Wall Street

- Indeksy na Wall Street kontynuują wzrosty w Dzień Trzech Wiedźm, sięgając nowych historycznych szczytów, co jest związane z wydźwiękiem ostatniej obniżki stóp procentowych przez Fed.
- Kontrakt US100 rośnie już 0,4% na nieco ponad 2 godziny przed zakończeniem sesji, sięgając ponad 24800 punktów. US500 rośnie o 0,15% znajdując się powyżej 6700 punktów
- Neel Kashkari wskazał, że popierał ostatnią decyzję o obniżce stóp procentowych i wskazuje, że widziałby jeszcze dwie obniżki stym roku. W przyszłym roku Kashkari jest głosującym członkiem FOMC. Stephen Miran, nowo mianowany członek Zarządu Fed wskazuje, że aby dojść do stopy neutralnej, należałoby obniżać stopy o 50 punktów bazowych
- Pomimo gołębiej interpretacji ostatniej decyzji Fed, EURUSD traci już trzecią sesję z rzędu, testując poziom 1,1750, po tym jak w trakcie decyzji Fed przetestowany był poziom 1,19 - najwyższy od 2021 roku
- Złoto i srebro odrabiają dzisiaj straty, zyskując odpowiednio 0,7% oraz 2,0%. Srebro może zamknąć się dzisiaj najwyżej od 2011 roku
- Bank Japonii pod kierownictwem Kazou Uedy zdecydował się utrzymać stopę procentową na poziomie 0,50%. Jednocześnie został ogłoszony plan stopniowej sprzedaży posiadanych ETF oraz REITów.
- Sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii w sierpniu 2025 roku wzrosła o 0,5% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, przekraczając oczekiwania analityków, którzy przewidywali wzrost o 0,3%
- W Niemczech ceny producentów spadły o 0,5% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, podczas gdy rynek oczekiwał spadku o 0,1%
- Sprzedaż detaliczna w Kanadzie w lipcu 2025 roku spadła o 0,8% w ujęciu miesięcznym, co było zgodne z oczekiwaniami, jakie były postawione przez rynek. Słabszy od oczekiwań raport, szczególnie w ujęciu bez sprzedaży aut, zmniejsza prawdopodobieństwo, że Bank Kanady pozostanie przy ostrożnym podejściu i zwiększa szanse na wcześniejsze obniżki stóp procentowych.
- Donald Trump rozmawiał dzisiaj z prezydentem Xi i wskazał na dobry rezultat rozmów. Zapowiedział swoje spotkanie z Xi w trakcie szczytu APEC w Korei Południowej
- W godzinach wieczornych ma zostać ogłoszona decyzja dotycząca ratingu Polski przez Agencję Moody’s
- Bitcoin spada dzisiaj o ponad 1,3% do poziomu w okolicach 115670 USD, natomiast Ethereum cofa się o blisko 3% i testuje poziomy 4460 USD
- Najnowsze badanie nastrojów inwestorów w USA AAII pokazało wzrost pozytywnych oczekiwań do poziomu 41,7% z poziomu 28%. Jest to najwyższy tygodniowy skok od stycznia oraz najwyższy poziom nominalny od lipca, kiedy to odsetek pozytywnie nastawionych inwestorów sięgnął 45%. Długoterminowa średnia
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.