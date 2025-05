Komentarz giełdowy: Obniżenie ratingu USA bez dużego wpływu na nastroje giełdowe

Istnieje kilka ważnych tematów, które obecnie napędzają rynki finansowe. Największym z nich, który dominuje w tym tygodniu, jest obniżenie ratingu kredytowego USA. Jak wspomnieliśmy wcześniej, uważamy, że będzie to miało jedynie tymczasowy wpływ na rynki finansowe, ponieważ Moody’s była ostatnią agencją ratingową, która utrzymała rating kredytowy potrójnego A dla USA. Akcje amerykańskie traciły na wartości na otwarciu w USA, na czele z Big Tech, ale ruchy te zostały już w dużej mierze wymazane, a nawet odwrócone. Obniżenie ratingu kredytowego USA prawdopodobnie nie wpłynie na ich przychody w najbliższym czasie.

Skąd jednak wynika ponura, pierwsza reakcja na zmianę Moody's? Częściowo wynika to ze stromego nachylenia krzywej USA i faktu, że rentowności rosną wraz ze spadkiem wartości dolara. To może sprawić, że pożyczanie będzie droższe dla konsumentów i firm. Drugim powodem są czynniki napędzające wzrost na giełdzie w ostatnim miesiącu. Dynamika i wzrost były największymi czynnikami napędzającymi wzrost S&P 500, co czyni indeksy USA podatnym na nagłą zmianę nastrojów, jak widzieliśmy dzisiaj.

Ogólnie rzecz biorąc, nie sądzimy, aby ta obniżka zmieniła cokolwiek fundamentalnego w sytuacji fiskalnej USA, więc informacja ta jest nieistotna. Budżet USA prawdopodobnie zwiększy deficyt, który został oznaczony w listopadzie przed wyborami. Jeśli rynek nie zareagował wtedy, jest mało prawdopodobne, aby zareagował teraz. Ponadto fala obniżek podatku od osób prawnych mogłaby zwiększyć rentowność niektórych firm, co jest dobrą wiadomością dla cen akcji.

Dział Analiz XTB