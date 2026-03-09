Live Nation rośnie po ugodzie z DOJ

Kurs akcji Live Nation Entertainment rośnie po ogłoszeniu propozycji ugody w sprawie antymonopolowej dotyczącej Ticketmastera i dominującej pozycji spółki na rynku sprzedaży biletów oraz organizacji wydarzeń na żywo. Dochodzenie prowadzone od 2024 roku obejmowało 39 stanów oraz Dystrykt Kolumbii i dotyczyło praktyk rynkowych, w tym długoterminowych umów wyłącznych oraz ograniczania dostępu konkurencji, co według organów regulacyjnych prowadziło do wyższych cen biletów dla konsumentów.

Proponowana ugoda przewiduje wypłatę odszkodowań w wysokości około 200 do 280 milionów dolarów oraz wprowadzenie zmian operacyjnych i strukturalnych w działalności Ticketmastera. Spółka zobowiązuje się otworzyć część systemu sprzedaży biletów dla konkurencyjnych platform, ograniczyć umowy wyłączne z arenami do czteroletnich okresów, oraz wprowadzić limity opłat serwisowych na wybranych wydarzeniach.

Reakcja rynku była pozytywna, ponieważ inwestorzy uznali ugodę za sposób na ograniczenie największego ryzyka prawnego, którym mogło być potencjalne sądowe rozbicie Ticketmastera i związane z tym zaburzenia przychodów i działalności operacyjnej całej grupy.

Równocześnie ugoda spotkała się z krytyką części stanowych prokuratorów generalnych oraz grup konsumenckich, które uznały proponowane warunki za niewystarczające. Nowojorska prokurator generalna oraz koalicja ponad dwudziestu pięciu stanów oświadczyły, że będą kontynuowały własne działania prawne wobec spółki, argumentując, że ugoda nie rozwiązuje zasadniczego problemu monopolu i nie przywraca pełnej konkurencji.

Dla inwestorów kluczowe będzie monitorowanie, w jaki sposób sąd federalny odniesie się do ugody, jak skutecznie zostaną wdrożone zmiany operacyjne oraz jak przebiegną dalsze postępowania stanowe. Choć ugoda może złagodzić najostrzejsze ryzyka, dalsze działania regulacyjne w średnim i długim terminie mogą wciąż wpływać na model biznesowy Live Nation, presję na marże, koszty operacyjne oraz zdolność generowania stabilnych przepływów pieniężnych.

Wzrost kursu akcji w odpowiedzi na ogłoszenie ugody odzwierciedla krótkoterminowe odciążenie regulacyjne, jednak przyszła wycena będzie w dużej mierze zależała od zatwierdzenia ugody, dalszych warunków narzuconych przez sądy i stany oraz skuteczności wdrożenia zmian w działalności Ticketmastera i reakcji rynku na te działania.

