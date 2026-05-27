Komentarz Giełdowy: Pamięciowy zawrót głowy

Micron Technology, SK hynix oraz Samsung Electronics oficjalnie weszły do elitarnego grona globalnych spółek, których kapitalizacja rynkowa przekroczyła barierę jednego biliona dolarów. To moment symboliczny, który pokazuje, że w drugiej fali rewolucji sztucznej inteligencji to właśnie producenci pamięci znaleźli się w centrum globalnej narracji i stali się jej jednymi z głównych zwycięzców.

Popyt na ich produkty sprawił, że sektor pamięci stał się jednym z najgorętszych tematów rynkowych ostatnich lat, a wyceny tych spółek od początku 2025 roku niemal regularnie biją kolejne rekordy. Spektakularnym przykładem tej dynamiki był rajd Micron Technology, którego kapitalizacja przekroczyła 1 bilion dolarów po podniesieniu ceny docelowej przez UBS do poziomu 1625 dolarów za akcję. Równolegle SK hynix zanotował wzrost przekraczający 250 procent od początku roku, umacniając swoją pozycję jednego z kluczowych beneficjentów globalnego boomu AI.

Trudno się jednak dziwić tej reakcji rynku, jeśli spojrzeć na fundamenty. Dynamika sprzedaży w kolejnych kwartałach sugeruje trzycyfrowe wzrosty rok do roku, a przychody generowane przez największych producentów pamięci osiągają poziomy, które jeszcze niedawno były zarezerwowane dla największych firm technologicznych świata. Kluczowym czynnikiem pozostaje sztuczna inteligencja, która okazała się znacznie bardziej pamięciożerna niż pierwotnie zakładano.

W tradycyjnym ujęciu branża DRAM i NAND była jednym z najbardziej cyklicznych segmentów półprzewodników, w którym okresy silnych zysków przeplatały się z głębokimi spadkami wywołanymi nadpodażą. Obecna fala związana z AI wyraźnie zaburzyła ten schemat. Rozwój modeli generatywnych oraz infrastruktury obliczeniowej doprowadził do gwałtownego wzrostu zapotrzebowania na pamięci wysokiej przepustowości HBM, które stały się jednym z najbardziej deficytowych komponentów całego łańcucha dostaw.

Równocześnie zmieniło się zachowanie odbiorców. Najwięksi gracze chmurowi, czyli hyperscalerzy, coraz częściej zabezpieczają dostawy w formie wieloletnich kontraktów, wymieniając cenową elastyczność na stabilność i pewność podaży. W praktyce oznacza to przeniesienie rynku z logiki krótkoterminowej negocjacji do modelu długoterminowego planowania mocy i dostępności.

W tym kontekście coraz częściej powraca narracja, że obecny cykl może znajdować się dopiero w połowie swojej drogi. Tego typu komentarze pojawiają się zarówno ze strony przedstawicieli branży, jak i analityków, którzy opisują obecną fazę rynku jako wczesną część wieloletniego cyklu inwestycyjnego. Jednocześnie wskazuje się, że mimo silnych wzrostów kursów, wyceny w relacji do prognozowanych zysków nadal nie wyglądają ekstremalnie, co wynika z dynamicznie rosnących rewizji wyników finansowych.

Istotnym elementem podtrzymującym ten trend pozostają rekordowe wydatki inwestycyjne największych firm technologicznych, które sięgają setek miliardów dolarów rocznie. W tle widać również coraz szerszy, globalny charakter rywalizacji technologicznej. Chiny intensywnie rozbudowują własną infrastrukturę centrów danych i rozwijają modele AI, starając się uniezależnić od zachodnich dostawców. Europa, która przez lata pozostawała w tyle, również zwiększa skalę inwestycji i stopniowo włącza się w ten wyścig.

Jednocześnie rośnie świadomość ryzyk. W Korei Południowej Samsung Electronics oraz SK hynix odpowiadają już za znaczną część kapitalizacji indeksu KOSPI, co zwiększa wrażliwość całego rynku na jeden segment gospodarki. Historycznie jednak to nie popyt, lecz narastająca nadpodaż kończyła supercykle w półprzewodnikach. Kluczowe znaczenie będzie więc miało tempo uruchamiania nowych mocy produkcyjnych, które w przypadku zaawansowanych pamięci pozostaje ograniczone czasowo.

Na tym etapie rynek pamięci nie jest już tylko kolejnym cyklicznym segmentem technologii, lecz jednym z centralnych filarów globalnej narracji AI. Jeśli tempo inwestycji w sztuczną inteligencję utrzyma się, a podaż będzie rosła stopniowo, obecny pamięciowy zawrót głowy może jeszcze potrwać dłużej, niż zakładała większość uczestników rynku na wcześniejszych etapach cyklu.

Mikołaj Sobierajski

Analityk Rynku Akcji XTB