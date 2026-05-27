Irańska telewizja zapowiada złagodzenie napięć i przywrócenie ruchu w Cieśninie w ciągu 30 dni

Ceny ropy naftowej notują w środę gwałtowne spadki po doniesieniach irańskiej telewizji państwowej, powołującej się na projekt protokołu ustaleń (MOU) z USA. Zgodnie z dokumentem Iran zobowiązał się przywrócić ruch komercyjny przez Cieśninę Ormuz do poziomów sprzed konfliktu w ciągu 30 dni od zawarcia porozumienia.
Główne założenia przedstawione przez stronę Iranu:
A) Iran i Oman będą zarządzać mechanizmem dotyczącym Cieśniny Ormuz
B) Stany Zjednoczone zniosą drugą blokadę i wycofają się z wód terytorialnych Iranu
C) Iran zezwoli teraz na powrót tranzytu statków handlowych przez Cieśninę Ormuz do poziomu sprzed wojny (28 lutego) w ciągu 30 dni
Rynek wyraźnie dyskontuje scenariusz normalizacji podaży. Niemniej eksperci branżowi przestrzegają przed nadinterpretacją krótkoterminowych sygnałów — szef ADNOC, Sultan Al-Jaber, szacuje, że nawet przy natychmiastowym zakończeniu działań wojennych przywrócenie 80% normalnych przepływów wymagałoby minimum czterech miesięcy, a pełna normalizacja nastąpiłaby nie wcześniej niż w Q1/Q2 2027. Czynnikami ograniczającymi tempo powrotu podaży są m.in. rozminowywanie cieśniny, recertyfikacja tankowców przez ubezpieczycieli oraz odbudowa zdolności logistycznych portów. Czekamy na reakcję strony amerykańskiej i fakt czy USA przystaną na takie warunki.
Brent traci dzisiaj blisko 3,5%, niemniej kontrakt OIL cały czas utrzymuje się powyżej 100-dniowej EMA. Źródło: xStation
