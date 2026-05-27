US OPEN: Kolejne rekordy na Wall Street zagrożone, pomimo spadku cen ropy

Sesja na Wall Street rozpoczęła się pozytywnie, choć kontrakty terminowe redukują niemal cały wcześniejszy wzrost. Dzisiaj obserwowaliśmy nowy szczyt na US500 na poziomie 7570 punktów, natomiast na US100 niemal 30400 punktów. Obecnie kontrakty utrzymują się na niewielkim plusie kilkanaście minut po rozpoczęciu sesji, choć wcześniej wzrosty oscylowały w granicach 0,3-0,6%.

Inwestorów wciąż napędza nie tylko niesłabnąca euforia wokół sztucznej inteligencji, ale również gwałtowne tąpnięcie na rynku surowców energetycznych. Dzisiaj to jednak głównie ten drugi czynnik pozytywnie wpływa na nastroje, gdyż w przypadku sektora technologicznego obserwujemy lekką korektę.

Ceny ropy naftowej zaliczają głęboki spadek wobec utrzymujących się nadziei na osiągnięcie pokoju na Bliskim Wschodzie. Baryłka ropy Brent tanieje o 3,4% do poziomu około 93 USD, natomiast amerykańska ropa WTI traci nieco mocniej, ponad 4%, i spada poniżej 90 USD. To bezpośrednia reakcja na doniesienia o roboczym porozumieniu między Waszyngtonem a Teheranem w sprawie przywrócenia normalnego ruchu statków przez strategiczną Cieśninę Ormuz. Według irańskiej publicznej telewizji przepływ statków w cieśninie miałby powrócić do normalności w terminie miesiąca od jej otwarcia. Na ten moment przez cieśninę przepływa zaledwie kilka statków dziennie, choć od połowy maja kursuje tam coraz więcej supertankowców.

Należy zwrócić uwagę, że spadek obaw o dalszy mocny wzrost inflacji pociągnął za sobą niższe rentowności obligacji. Rentowność 10-letnich papierów skarbowych USA spadła do poziomu nieco powyżej 4,47%.

Indeks Nasdaq 100 od pierwszych minut handlu poprawiał swoje historyczne maksima, ale później doszło do lekkiego cofnięcia. Wcześniej kontrakt US100 sięgał już poziomu 30377 punktów, a obecnie stabilizuje się nieco powyżej 30000 punktów. Z perspektywy technicznej rynek znajduje się w silnym trendzie wzrostowym, całkowicie ignorując sygnały o możliwym wykupieniu. Warto zauważyć, że pomimo ekstremalnie wysokich poziomów nominalnych czy bieżącego wskaźnika P/E rzędu 40, wskaźnik P/E Forward znajduje się w okolicach 26-27, czyli wyraźnie niżej niż na przełomie 2025 i 2026 roku. US100 przebił się kilka dni temu powyżej zniesienia 200,0 ostatniej fali spadkowej i zyskuje już ponad 30% od lokalnego dołka z końca marca. Dzisiaj trwa potencjalnie szósta sesja wzrostowa na Nasdaqu.

US100 ogranicza wzrosty po starcie sesji. Jeśli dzień zakończy się takim dużym knotem, może to być niebezpieczny sygnał na dalszą część tygodnia.

W ujęciu sektorowym głównymi motorami napędowymi pozostają producenci półprzewodników. Kapitalizacja rynkowa lidera zestawienia, spółki Nvidia, ugruntowała się na kosmicznym poziomie 5,20 bln USD , podczas gdy Alphabet i Apple kontrolują odpowiednio 4,69 bln USD oraz 4,53 bln USD rynkowej wartości. Co niezwykle istotne, dzisiejszy dzień przechodzi do historii za sprawą wejścia dwóch gigantów pamięci: południowokoreańskiego SK Hynix (1,06–1,08 bln USD) oraz amerykańskiego Micron Technology (1,01 bln USD) do elitarnego grona spółek o wycenie przekraczającej 1 bilion dolarów.

Drugim najgorętszym obszarem handlu jest dziś sektor kosmiczny i satelitarny. Inwestorzy masowo skupują akcje firm powiązanych z tą technologią w odpowiedzi na napływające informacje o planach wejścia na giełdę należącego do Elona Muska SpaceX, co zapowiada się na największą pierwszą ofertę publiczną (IPO) w historii rynków kapitałowych.

Spółki półprzewodnikowe oddają nieco swoje poprzednie wzrosty.

W najlepszych spółkach nie obserwujemy dzisiaj wielkich nazwisk poza Micronem oraz Teslą, które jednak zredukowały wzrosty po pierwszych minutach handlu.

Micron Technology (MU) : Akcje producenta pamięci zyskują po otwarciu około 5-6%, później ograniczając ten wzrost do 3%. Ruch ten dynamicznie przedłuża wczorajszą, imponującą 19% zwyżkę, która pozwoliła spółce po raz pierwszy przekroczyć barierę biliona dolarów kapitalizacji.

ByteDance : Chiński gigant technologiczny i właściciel platformy TikTok zamierza w tym roku przeznaczyć na rozwój infrastruktury sztucznej inteligencji zawrotną kwotę 70 mld USD (wobec 25 mld USD w roku ubiegłym). Agresywny plan ma na celu zdominowanie rodzimego rynku AI oraz rzucenie bezpośredniego wyzwania amerykańskiej konkurencji za granicą.

Zscaler (ZS) : Akcje spółki z sektora cyberbezpieczeństwa zaliczają dziś bolesne zderzenie z ziemią, tracąc 25% swojej wartości. Wyprzedaż to bezpośredni skutek zachowawczych prognoz przychodów na kolejny okres, co błyskawicznie przełożyło się na falę obniżek rekomendacji rynkowych.

Tesla (TSLA) : Kurs akcji rośnie o 2%, wyraźnie dystansując resztę podmiotów z grupy Wspaniałej Siódemki. Za optymizmem stoją świetne, kwietniowe dane dotyczące rejestracji nowych samochodów w Europie oraz spekulacje dotyczące potencjalnej fuzji ze SpaceX.

Bath & Body Works (BBWI) : Notowania sieci handlowej rosną o niemal 10%. Kwartalne wyniki finansowe spółki okazały się wyraźnie wyższe od konsensusu analityków, a zarząd zdecydował się utrzymać dotychczasowe prognozy na cały rok obrotowy.

Verra Mobility (VRRM) : Doświadcza gigantycznego krachu, tracąc aż 68% wyceny. Drastyczny spadek cen akcji wywołany został utratą kontraktu z kluczowym partnerem, wypożyczalnią pojazdów Avis, co pociągnęło za sobą natychmiastowe cięcia ocen ze strony wiodących banków inwestycyjnych.



