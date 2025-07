Komentarz giełdowy: Rynek akcyjny w poszukiwaniu jasności

Europejskie rynki notują dziś w większości spadkową sesję. Niemiecki DAX traci 0,2%, francuski CAC40 spada o 0,6%, a szwajcarski SMI utrzymuje się lekko nad wczorajszą ceną zamknięcia. Ostatnie wzrosty lekko wstrzymały włoski IT40 i brytyjski FTSE 100, które pozostają na niewielkich minusach.

Wstrzymanie wzrostów widać było dziś także na polskim rynku, choć zasięg spadków został mocno ograniczony pod koniec sesji. Finalnie wszystkie (poza sWIG80) indeksy zamknęły się na niższych poziomach niż wczorajsze ceny zamknięcia, choć spadki nie przekroczyły 0,1%.

Na amerykańskim rynku rozpoczął się sezon wyników. Dziś do grona dużych banków, które zaprezentowały swoje wyniki dołączyły: Goldman Sachs, Morgan Stanley oraz Bank of America. Goldman Sachs może pochwalić się najlepszym kwartałem w historii kwartałem pod względem przychodów z handlu akcjami. Wzmożona aktywność na rynku spowodowana silnym odbiciem po “Dniu Wyzwolenia” wspomogła wyniki banku, a spółka zaprezentowała finalnie 10,91 $ zysku na akcję, co oznacza wyraźny wzrost zarówno w stosunku do poprzedniego roku (8,62 $ rok temu), jak i oczekiwań, które zakładały 9,77 $.

Podobne trendy widać było w przypadku Morgan Stanley. Bank podwyższył swój zysk netto o 15% r/r do 2,13 $/akcję, spokojnie przebijając konsensus zakładający 1,99 $ EPSu. Spółka podwyższyła także przychody, które wyniosły 16,79 mld $ (+12% r/r) wsparte przede wszystkim przez wyższą aktywność klientów na rynkach finansowych. W szczególności również i w tym przypadku do wyników dołożył się segment handlu akcjami.

Mimo mocnych wyników spółki te nie zanotowały wyraźniejszych wzrostów, co może wskazywać na wysoki próg postawiony przez oczekiwania inwestorów. Wysoka wycena rynku amerykańskiego zdaje się wymagać od spółek już nie tylko lepszych wyników od oczekiwań, ale także sygnału jeszcze większej pewności co do perpsektyw przyszłości. To natomiast będzie szczególnie utrudnione, dopóki administracja Trumpa będzie utrzymywać mało jasną retorykę polityki handlowej i wewnętrznej. To, jak mocno rynki wciąż reagują na niepewne informacje ze świata amerykańskiej polityki dobitnie pokazały dzisiejsze ruchy na indeksach, które straciły w szczytowym momencie ponad 0,5% na fali niepotwierdzonych informacji o potencjalnym rozważaniu przez Trumpa zwolnienia Powella. Inwestorzy szczególnie w otoczeniu podwyższonych wycen potrzebują jasności i klarowności w prowadzonej retoryce i polityce. A tego raczej szybko się nie doczekają.

Tymoteusz Turski

Analityk Rynku Akcji XTB