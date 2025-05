Komentarz giełdowy – Rynek czeka na wyniki Nvidii

Zmniejszenie obaw dotyczących wojny handlowej między USA oraz Unią Europejską doprowadziło do wyraźnego odbicia amerykańskich indeksów w ostatnich dwóch sesjach. Dzisiejsze notowania rozpoczęły się również pozytywnie, ale po pierwszych kilkudziesięciu minutach handlu obserwujemy wyczerpanie się siły kupujących. Inwestorzy czekają dzisiaj na dwa ważne wydarzenia: publikację zapisów rozmów z ostatniego posiedzenia Fed oraz przede wszystkim najnowszy raport finansowy chipowego kolosa, czyli firmy Nvidia. Czy Nvidia kolejny raz zaskoczy ambitnymi planami i doprowadzi do kolejnej fali wzrostowej na głównych indeksach ku ostatnim historycznym szczytom?

Dzisiejsza publikacja minutes nie powinna dostarczyć zbyt wielu emocji inwestorom. Oczekuje się, że ostatnie rozmowy bankierów Fed potwierdzą postawę „wait and see”. Fed czeka na najnowsze projekcje inflacyjne oraz kolejne ustalenia dotyczące stawek celnych między USA oraz resztą świata, co ma wyklarować się początkiem lipca. Wobec tego pierwszym możliwym terminem obniżki przez Fed wydaje się być wrzesień. Wobec potencjalnego braku nowych kluczowych informacji, z publikacji dzisiejszych minutes, nie powinniśmy obserwować większej zmienności na indeksach.

Zdecydowanie ciekawiej będzie w przypadku publikacji ostatniego raportu kwartalnego Nvidii. Oczekuje się przychodów nieco powyżej 43 mld dolarów za pierwszy kwartał roku fiskalnego 2026, który zakończył się w kwietniu. Ma to stanowić wzrost na poziomie 66% w ujęciu rocznym, co wciąż jest bardzo mocnym wynikiem wśród całej grupy spółek Mag7. Oczywiście zdecydowana większość przychodów, gdyż blisko 40 mld USD ma pochodzić z centrów danych, gdzie wzrost ma wynieść 74% r/r. Zysk netto ma wynieść 18,2 mld USD, co ma stanowić zaledwie 22% rocznego wzrostu, ale warto pamiętać o prawdopodobnym odpisie związanym z limitami sprzedaży chipów H20 do Chin. Chipy te miały spełniać wymagania eksportowe z USA do Chin, dlatego najprawdopodobniej będzie trudno sprzedaż je gdziekolwiek indziej. Kluczowe z perspektywy spółki jak zwykle będą wytyczne dotyczące kolejnego kwartału, ale inwestorzy powinni mieć na uwadze dalsze ograniczenia sprzedaży w związku z trwającą wojną handlową oraz ograniczeniem eksportu chipów. To najprawdopodobniej doprowadzi, że wytyczna przychodów na fiskalny Q2 2026 wyniesie ok. 46 mld USD, co stanowi ok. 55% w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. Akcje spółki tracą dzisiaj 0,15% po początkowym mocnym wzroście. Implikowana przez rynek zmiana po publikacji raportu to ok. 6,3%.

Ważną informacją z polskiego rynku jest kolejna transakcja w sektorze bankowym. Citi Handlowy zawarł z VeloBankiem warunkową umowę dotyczącą sprzedaży swojego segmentu detalicznego. Wstępne wyliczenia wskazują na bardzo dobre warunki z perspektywy VeloBanku, który zakupi część detaliczną Citi Handlowego wyraźnie poniżej wartości księgowej. Transakcja ta ma pozwolić na dalszy rozwój VeloBanku. Z drugiej strony ceny akcji Citi Handlowego reagują pozytywnie w związku z oczekiwaniem wypłaty większej dywidendy oraz skupieniem się na rozwoju części korporacyjnej. Citi Handlowy na koniec sesji zyskuje ok. 2,0% i jest trzecią najmocniejszą spółką w indeksie WIG-BANKI. WIG20 zyskuje dzisiaj ok. 0,7%, natomiast mWIG50 rośnie aż o 1,6%.

Michał Stajniak, CFA

Wicedyrektor Działu Analiz XTB

michal.stajniak@xtb.pl