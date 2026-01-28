Komentarz giełdowy – S&P 500 przekracza 7000 punktów!

W całym tym globalnym miszmaszu i niepewności geopolitycznej obserwujemy sięgnięcie po kolejny kamień milowy na najważniejszym indeksie giełdowym na świecie. Indeks S&P 500 przekracza poziom 7000 punktów po raz pierwszy w historii. Z pewnością pomagają nastroje związane z publikacją dobrych wyników ASML w oczekiwaniu na wyniki finansowe trzech gigantów z grupy Mag7 dzisiaj po sesji. Z dalekiej podróży wraca również amerykański dolar, ratowany przez Scotta Bessenta, co wspiera nastroje również na amerykańskim rynku akcji. Czy te nastroje może zburzyć Trump poprzez atak na Iran lub Jerome Powell podczas dzisiejszej konferencji prasowej po decyzji Fed?

Indeks S&P 500 przekroczył dzisiaj poziom 7000 punktów pierwszy raz w historii. Na kontraktach terminowych wzrost powyżej tego poziomu notowany był już kilkukrotnie, ale dopełnienie nastąpiło dzisiaj na rynku kasowym. Jest to efekt dobrych nastrojów na rynkach po publikacji raportu finansowego europejskiej spółki ASML. Dobre wyniki i perspektywy producenta maszyn do produkcji chipów dobrze wróżą innym spółkom technologicznym. Dzisiaj po sesji giełdowej poznamy raporty finansowe aż trzech spółek z grupy Magnificent 7: Microsoftu, Mety oraz Tesli. Oczekiwania są raczej dobre, ale będą liczyć się szczegóły, takie jak prognozowane zyski oraz zwrot z CAPEX-u. Wobec tego nawet solidne dwucyfrowe wzrosty przychodów i EPS mogą nie zadowolić inwestorów przy słabych prognozach oraz wysokich nakładach CAPEX, nieobiecujących większego wzrostu w przyszłości.

Dobre nastroje wspierane są również poprzez słowa Sekretarza Skarbu, Scotta Bessenta, który próbuje ratować amerykańskiego dolara. Bessent powiedział, że Stany Zjednoczone absolutnie nie interweniowały na jenie, co przywraca retorykę potrzeby silnego dolara. Bessent próbuje ratować sytuację po ostatnim komentarzu Trumpa, który zasugerował, że słabość dolara jest pożądana, co mogło prowadzić do jego dalszego osłabienia i dodatkowo odwrotu od amerykańskich obligacji ze strony globalnych inwestorów.

Warto wspomnieć, że już za nieco ponad dwie godziny Rezerwa Federalna podejmie decyzję o wysokości stóp procentowych. Oczywiście nikt nie oczekuje, aby stopy procentowe miały ulec zmianie, ale Fed może zasygnalizować to, co może zrobić w przyszłości. Oprócz tego inwestorzy będą śledzić konferencję Powella, który ponownie może odnieść się do ostatniego personalnego ataku ze strony Departamentu Sprawiedliwości, co podważa niezależność banku centralnego.

Na samym końcu warto zwrócić uwagę, że ropa naftowa wyraźnie odbija w ostatnich dniach, co jest związane z rosnącym ryzykiem interwencji Stanów Zjednoczonych w Iranie. Ostatnie doniesienia mówią o nawet 30 tysiącach ofiar ostatnich protestów antyrządowych. Donald Trump wskazał, że chce ukrócić przelewanie krwi niewinnych obywateli i nie chce dopuścić Iranu do posiadania broni nuklearnej.

Michał Stajniak, CFA

Wicedyrektor Działu Analiz XTB

michal.stajniak@xtb.pl