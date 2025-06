Komentarz giełdowy: Spadki w Europie, rekordy w USA – rynki ignorują napięcia geopolityczne

Na europejskich rynkach przeważają dziś spadki, co w dużej mierze wynika z pogarszających się nastrojów wokół perspektyw gospodarczych w strefie euro oraz niepewności geopolitycznej. Największe straty notuje hiszpański indeks IBEX 35 (-1,47%), ciągnięty w dół przez sektor bankowy i energetyczny, który szczególnie mocno reaguje na zmienność cen ropy. Niemiecki DAX (-0,87%) i Euro Stoxx 50 (-0,82%) również pozostają pod presją — głównie przez spółki przemysłowe i eksporterów, których wyceny cierpią w otoczeniu słabnącego dolara.

Relatywną stabilnością wyróżniają się dziś brytyjskie indeksy — UK100 traci jedynie 0,19%. Może to mieć związek z lepszymi niż oczekiwano danymi makro z rynku pracy oraz silniejszym funtem, który łagodzi obawy o inflację importowaną. Warto również odnotować, że indeks zmienności VSTOXX utrzymuje się na niezmienionym poziomie, co może być efektem wpisu Donalda Trumpa, który jeszcze raz wypowiedział się na temat ostatniej operacji wojskowej USA w Iranie jako „pełny sukces”, co częściowo uspokoiło inwestorów.

Na warszawskim parkiecie sytuacja pozostaje umiarkowanie stabilna. WIG20 traci 0,65%, a szeroki WIG zniżkuje o symboliczne 0,23%, choć rotacja sektorowa jest dziś wyraźna. Wyraźnie wyróżnia się segment spółek średnich – mWIG40 rośnie o 0,70%, a sWIG80 o 0,40%. Może to wynikać z faktu, że inwestorzy poszukują dziś relatywnie defensywnych aktywów o niższej ekspozycji na czynniki globalne.

W centrum uwagi znajduje się dziś sektor energetyczny — PGE zyskuje ponad 3%, kontynuując serię wzrostów i prowadząc cały subindeks użyteczności publicznej. Wzrosty mogą wynikać z rotacji kapitału w kierunku spółek defensywnych, generujących stabilne przepływy pieniężne, zwłaszcza w otoczeniu niepewności geopolitycznej. Dodatkowym czynnikiem wspierającym notowania mogą być spekulacje dotyczące przyszłych inwestycji państwowych w energetykę jądrową, w których PGE odgrywa kluczową rolę. Równie dobrze radzą sobie Polenergia, Enea i ZE PAK — inwestorzy mogą dostrzegać w nich beneficjentów długoterminowej transformacji energetycznej, niezależnie od krótkoterminowych wahań cen surowców.

Wśród komponentów WIG20 liderem wzrostów jest dziś CCC, które zyskuje ponad 4%, odreagowując spadki z ubiegłego tygodnia. Allegro rośnie o 0,73% po ogłoszeniu planowanej emisji obligacji na 1 mld zł – rynek interpretuje to jako element szerszej strategii restrukturyzacyjnej, mającej poprawić strukturę zadłużenia. Słabiej radzi sobie sektor bankowy – PKO BP, Santander i mBank tracą od 1,3% do 2,1%, co może wynikać z niepewności dotyczącej przyszłej ścieżki stóp procentowych i presji regulacyjnej.

Tymczasem za oceanem Nasdaq 100 bije nowe rekordy, napędzany przez spółki technologiczne, które ponownie stają się bezpieczną przystanią w niepewnym otoczeniu. Inwestorzy wydają się ignorować brak postępów w rozmowach pokojowych między Izraelem a Iranem, skupiając się raczej na potencjale wzrostu zysków firm z sektora AI i chmury.

Na rynku walutowym USD/JPY wzrósł o ponad 0,6%, osiągając niemal 146 – to wynik zarówno odpływu kapitału z Japonii, jak i ogólnego umocnienia dolara w reakcji na wzrost awersji do ryzyka i wyczekiwanie na dzisiejsze wystąpienie Jerome’a Powella w Senacie. Indeks Bloomberg Dollar Spot lekko odbija po tygodniowej korekcie.

Wśród amerykańskich spółek uwagę przyciąga Reddit, którego kurs rośnie o 3,7% po pozytywnych rekomendacjach analityków, wskazujących na poprawiające się dane dotyczące zaangażowania użytkowników. Z kolei QXO Inc. traci ponad 8% po zapowiedzi emisji akcji o wartości 2 mld USD, co inwestorzy odebrali jako rozwodnienie udziałów bez klarownego planu inwestycyjnego. FedEx spada o 4% po rozczarowujących wynikach, a General Mills traci ponad 3% w reakcji na spadek sprzedaży organicznej.

W ślad ze wzrostami amerykańskich indeksów, VIX lekko spada, co w połączeniu świadczy większej pewności inwestorów co stabilności rynków.

Adam Siwek

XTB