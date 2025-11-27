Komentarz giełdowy: Wall Street bez sesji, cała uwaga zwraca się na Europe

Nastroje na polskich i europejskich parkietach są dziś spokojne, a brak sesji kasowej w USA z powodu Święta Dziękczynienia sprawia, że ciężar uwagi inwestorów przesuwa się wyraźnie na Stary Kontynent. Główne indeksy Starego Kontynentu utrzymują lekkie wzrosty lub oscylują wokół wczorajszego zamknięcia – Euro Stoxx 50 pozostaje blisko 2,5% niżej od tegorocznych szczytów, a DAX po serii wzrostowych sesji zyskuje około 0,3%, wciąż jednak poruszając się w krótkoterminowym trendzie spadkowym wyznaczanym przez strefę średnich 50 i 100 dniowych. Na tle Europy warszawski WIG20 zachowuje się nieco słabiej, ale wciąż utrzymuje się powyżej kluczowej średniej EMA50, co technicznie pozwala mówić o podtrzymaniu krótkoterminowego trendu wzrostowego. Ogólny obraz rynku to raczej faza konsolidacji po ostatnim umocnieniu ryzykownych aktywów niż początek głębszej korekty.​

Na krajowym podwórku negatywnie wyróżnia się sektor bankowy, który reaguje alergicznie na perspektywę wprowadzenia od 2026 roku 30‑procentowego CIT‑u dla instytucji finansowych – ustawa przeszła już przez Sejm i rynek zakłada jej szybkie podpisanie przez prezydenta. W koszyku WIG20 pod presją pozostają dziś również spółki z szeroko rozumianego segmentu energii i dóbr konsumenckich, podczas gdy po „zielonej stronie” rynku widać przede wszystkim Orange , CD Projekt oraz CCC . Walory CD Projektu zyskują około 3%, dyskontując znacznie lepsze od oczekiwań wyniki za III kwartał – przychody na poziomie ok. 349 mln zł, EBIT 194,6 mln zł i zysk netto 193,5 mln zł wyraźnie przebiły konsensus, a motorem pozostaje sprzedaż Cyberpunka 2077 i wpływ umowy z PlayStation Plus. Jednocześnie kurs CDR testuje 50‑sesyjną średnią EMA, podczas gdy średnie spółki, takie jak Lubawa i Rainbow Tours , mimo słabszej reakcji rynku na raporty, bronią długoterminowych wsparć w okolicy 200‑sesyjnych średnich kroczących.​

Brak sesji w USA sprzyja dziś wyeksponowaniu pojedynczych informacji korporacyjnych z Europy, które w normalnych warunkach mogłyby zniknąć w szumie danych z Wall Street. Na pierwszy plan wysuwa się spektakularny wzrost kursu Pumy, której akcje rosną ponad 10% po doniesieniach, że chińska Anta Sports rozważa złożenie oferty przejęcia niemieckiej marki przy potencjalnym udziale partnera z rynku private equity; spekulacje o zainteresowaniu ze strony Li Ning i ASICS dodatkowo podbijają wyceny. Pozytywnym impulsem dla segmentu infrastruktury giełdowej jest też podniesienie rekomendacji dla Deutsche Boerse przez JPMorgan do „overweight”, przy argumencie atrakcyjnej wyceny względem jakości i dywersyfikacji biznesu. W tle włoskie Leonardo zapowiada prezentację systemu obrony powietrznej „Michelangelo Dome”, podtrzymując silny sentyment wobec europejskich spółek zbrojeniowych.

Dział Analiz XTB​