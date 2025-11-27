Komentarz giełdowy: Wall Street bez sesji, cała uwaga zwraca się na Europe

Nastroje na polskich i europejskich parkietach są dziś spokojne, a brak sesji kasowej w USA z powodu Święta Dziękczynienia sprawia, że ciężar uwagi inwestorów przesuwa się wyraźnie na Stary Kontynent. Główne indeksy Starego Kontynentu utrzymują lekkie wzrosty lub oscylują wokół wczorajszego zamknięcia – Euro Stoxx 50 pozostaje blisko 2,5% niżej od tegorocznych szczytów, a DAX po serii wzrostowych sesji zyskuje około 0,3%, wciąż jednak poruszając się w krótkoterminowym trendzie spadkowym wyznaczanym przez strefę średnich 50 i 100 dniowych. Na tle Europy warszawski WIG20 zachowuje się nieco słabiej, ale wciąż utrzymuje się powyżej kluczowej średniej EMA50, co technicznie pozwala mówić o podtrzymaniu krótkoterminowego trendu wzrostowego. Ogólny obraz rynku to raczej faza konsolidacji po ostatnim umocnieniu ryzykownych aktywów niż początek głębszej korekty.
Na krajowym podwórku negatywnie wyróżnia się sektor bankowy, który reaguje alergicznie na perspektywę wprowadzenia od 2026 roku 30‑procentowego CIT‑u dla instytucji finansowych – ustawa przeszła już przez Sejm i rynek zakłada jej szybkie podpisanie przez prezydenta. W koszyku WIG20 pod presją pozostają dziś również spółki z szeroko rozumianego segmentu energii i dóbr konsumenckich, podczas gdy po „zielonej stronie” rynku widać przede wszystkim Orange , CD Projekt oraz CCC . Walory CD Projektu zyskują około 3%, dyskontując znacznie lepsze od oczekiwań wyniki za III kwartał – przychody na poziomie ok. 349 mln zł, EBIT 194,6 mln zł i zysk netto 193,5 mln zł wyraźnie przebiły konsensus, a motorem pozostaje sprzedaż Cyberpunka 2077 i wpływ umowy z PlayStation Plus. Jednocześnie kurs CDR testuje 50‑sesyjną średnią EMA, podczas gdy średnie spółki, takie jak Lubawa i Rainbow Tours , mimo słabszej reakcji rynku na raporty, bronią długoterminowych wsparć w okolicy 200‑sesyjnych średnich kroczących.
Brak sesji w USA sprzyja dziś wyeksponowaniu pojedynczych informacji korporacyjnych z Europy, które w normalnych warunkach mogłyby zniknąć w szumie danych z Wall Street. Na pierwszy plan wysuwa się spektakularny wzrost kursu Pumy, której akcje rosną ponad 10% po doniesieniach, że chińska Anta Sports rozważa złożenie oferty przejęcia niemieckiej marki przy potencjalnym udziale partnera z rynku private equity; spekulacje o zainteresowaniu ze strony Li Ning i ASICS dodatkowo podbijają wyceny. Pozytywnym impulsem dla segmentu infrastruktury giełdowej jest też podniesienie rekomendacji dla Deutsche Boerse przez JPMorgan do „overweight”, przy argumencie atrakcyjnej wyceny względem jakości i dywersyfikacji biznesu. W tle włoskie Leonardo zapowiada prezentację systemu obrony powietrznej „Michelangelo Dome”, podtrzymując silny sentyment wobec europejskich spółek zbrojeniowych.
Dział Analiz XTB
Podsumowanie Dnia: Końcówka miesiąca w zieleni. Wzrosty na Wall Street i rynkach surowców
Ceny srebra biją kolejne rekordy!
Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (28.11.2025)
Intel rośnie na fali plotek o chipach dla Apple
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.