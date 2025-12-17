PILNE: Mieszany odczyt zapasów ropy w USA

Tygodniowa zmiana zapasów paliw:
-
Zmiana zapasów ropy: −1,27 mln brk (prognoza: −2,2 mln brk; poprzednio: −1,81 mln brk)
-
Zmiana zapasów benzyny: +4,81 mln brk (prognoza: +2,1 mln brk; poprzednio: +6,4 mln brk)
-
Zmiana zapasów destylatów: +1,71 mln brk (prognoza: +2 mln brk; poprzednio: +2,5 mln brk)
Dlaczego te dane są ważne?
Tygodniowe zmiany zapasów paliw są istotnym wskaźnikiem dla rynku energetycznego i inwestorów, ponieważ pokazują równowagę między podażą a popytem. Wzrost zapasów benzyny i destylatów może sugerować niższy popyt konsumencki lub nadpodaż, co z kolei może wywierać presję na spadek cen produktów rafineryjnych. Z kolei mniejszy niż oczekiwano spadek zapasów ropy wskazuje, że rynek ropy nie jest aż tak mocno niedoborowy, co może łagodzić potencjalny wzrost cen surowca.
Zmiany zapasów paliw w ujęciu tygodniowym
Dane pokazują mieszany obraz sytuacji na rynku paliw. Zapasy ropy naftowej spadły o 1,27 mln baryłek, co oznacza mniejszy ubytek niż oczekiwano przez rynek (−2,2 mln baryłek) i mniejszy spadek niż w poprzednim tygodniu (−1,81 mln baryłek). Może to sugerować słabszy popyt lub wyższą podaż ropy.
Jednocześnie wyraźnie wzrosły zapasy produktów paliwowych. Zapasy benzyny zwiększyły się o 4,81 mln baryłek, znacząco powyżej prognoz (+2,1 mln baryłek), choć mniej niż tydzień wcześniej (+6,4 mln baryłek). Wzrost zapasów destylatów wyniósł 1,71 mln baryłek, co również było niższe od oczekiwań (+2 mln baryłek) oraz poprzedniego odczytu (+2,5 mln baryłek).
Łącznie dane wskazują na utrzymującą się presję podażową na rynku paliw, szczególnie w segmencie benzyny, przy jednoczesnym umiarkowanym spadku zapasów ropy. Taki układ może ograniczać potencjał wzrostowy cen ropy w krótkim terminie.
Źródło: xStation5
